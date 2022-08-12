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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الأربعاء، تَضَمّن نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعيص، والمهد، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الأربعاء، تَضَمّن نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعيص، والمهد، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
08:31 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الأربعاء، تَضَمّن نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعيص، والمهد، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

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