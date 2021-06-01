ونقلت مصادر فلسطينية عن طواقم الإسعاف والدفاع المدني أنها انتشلت جثمان الشهيد وليد شمالي أبو بلال من تحت أنقاض أحد المباني، التي قصفها الاحتلال خلال العدوان الهمجي على غزة.

انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، اليوم جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض شرق غزة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-01 انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، اليوم جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ونقلت مصادر فلسطينية عن طواقم الإسعاف والدفاع المدني أنها انتشلت جثمان الشهيد وليد شمالي أبو بلال من تحت أنقاض أحد المباني، التي قصفها الاحتلال خلال العدوان الهمجي على غزة.



01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 12:02 AM

انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض شرق غزة اُستشهد في أحد المباني التي قصفها الاحتلال





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انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، اليوم جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن طواقم الإسعاف والدفاع المدني أنها انتشلت جثمان الشهيد وليد شمالي أبو بلال من تحت أنقاض أحد المباني، التي قصفها الاحتلال خلال العدوان الهمجي على غزة.

