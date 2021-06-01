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انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض شرق غزة

اُستشهد في أحد المباني التي قصفها الاحتلال

انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، اليوم جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن طواقم الإسعاف والدفاع المدني أنها انتشلت جثمان الشهيد وليد شمالي أبو بلال من تحت أنقاض أحد المباني، التي قصفها الاحتلال خلال العدوان الهمجي على غزة.

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انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض شرق غزة
سبق

انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، اليوم جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن طواقم الإسعاف والدفاع المدني أنها انتشلت جثمان الشهيد وليد شمالي أبو بلال من تحت أنقاض أحد المباني، التي قصفها الاحتلال خلال العدوان الهمجي على غزة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
12:02 AM

انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض شرق غزة

اُستشهد في أحد المباني التي قصفها الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - غزة
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انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، اليوم جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن طواقم الإسعاف والدفاع المدني أنها انتشلت جثمان الشهيد وليد شمالي أبو بلال من تحت أنقاض أحد المباني، التي قصفها الاحتلال خلال العدوان الهمجي على غزة.

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