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جدة.. تدابير احترازية في أسواق النفع العام لمواجهة كورونا

وقف المزادات وتقليص فترات العمل.. والتعقيم 3 مرات

أعلن وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إيقاف جميع المزادات "الحراجات" في جميع أسواق النفع العام، من أسوق الخضار والأسماك والأنعام؛ لمنع التجمعات.

وكشف عن تقليص عمل الأسواق من 24 ساعة عمل متواصلة إلى فترات مختلفة، للقيام بالتعقيم والتطهير بواقع ثلاث مرات يوميًّا في جميع مرافق الأسواق والمسالخ.

وقال "الزهراني": تتضمّن الإجراءات التي اتخذت إغلاق جميع المحال التجارية داخل أسواق النفع العام، كما يمكن للمراجعين والعملاء مراجعة إدارة السوق لأي استفسار أو ملاحظة دون الحاجة لمراجعة مبنى الأمانة الرئيس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. تدابير احترازية في أسواق النفع العام لمواجهة كورونا
سبق

أعلن وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إيقاف جميع المزادات "الحراجات" في جميع أسواق النفع العام، من أسوق الخضار والأسماك والأنعام؛ لمنع التجمعات.

وكشف عن تقليص عمل الأسواق من 24 ساعة عمل متواصلة إلى فترات مختلفة، للقيام بالتعقيم والتطهير بواقع ثلاث مرات يوميًّا في جميع مرافق الأسواق والمسالخ.

وقال "الزهراني": تتضمّن الإجراءات التي اتخذت إغلاق جميع المحال التجارية داخل أسواق النفع العام، كما يمكن للمراجعين والعملاء مراجعة إدارة السوق لأي استفسار أو ملاحظة دون الحاجة لمراجعة مبنى الأمانة الرئيس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:44 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:51 PM

جدة.. تدابير احترازية في أسواق النفع العام لمواجهة كورونا

وقف المزادات وتقليص فترات العمل.. والتعقيم 3 مرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إيقاف جميع المزادات "الحراجات" في جميع أسواق النفع العام، من أسوق الخضار والأسماك والأنعام؛ لمنع التجمعات.

وكشف عن تقليص عمل الأسواق من 24 ساعة عمل متواصلة إلى فترات مختلفة، للقيام بالتعقيم والتطهير بواقع ثلاث مرات يوميًّا في جميع مرافق الأسواق والمسالخ.

وقال "الزهراني": تتضمّن الإجراءات التي اتخذت إغلاق جميع المحال التجارية داخل أسواق النفع العام، كما يمكن للمراجعين والعملاء مراجعة إدارة السوق لأي استفسار أو ملاحظة دون الحاجة لمراجعة مبنى الأمانة الرئيس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.

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