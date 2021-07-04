وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض بجمهورية السودان الشقيقة. وجرى توزيع 4,200 سلة غذائية في محلية بارا بولاية شمال كردفان استفاد منها 25,200 فرد، إضافة إلى توزيع 630 سلة غذائية في محلية الدويم بولاية النيل الأبيض استفاد منها 3,780 فردًا. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية السودان.

الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض بالسودان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-04 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض بجمهورية السودان الشقيقة.

وجرى توزيع 4,200 سلة غذائية في محلية بارا بولاية شمال كردفان استفاد منها 25,200 فرد، إضافة إلى توزيع 630 سلة غذائية في محلية الدويم بولاية النيل الأبيض استفاد منها 3,780 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية السودان.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 03:10 PM

الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض بالسودان يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في الجمهورية الشقيقة





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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض بجمهورية السودان الشقيقة.

وجرى توزيع 4,200 سلة غذائية في محلية بارا بولاية شمال كردفان استفاد منها 25,200 فرد، إضافة إلى توزيع 630 سلة غذائية في محلية الدويم بولاية النيل الأبيض استفاد منها 3,780 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية السودان.