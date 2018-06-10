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ابنة رجاء الجداوي: أمي ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرّة

مدير المستشفى: حالتها لم تتقدم ولم تتأخر

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن تطورات حالة والدتها الصحية، مؤكدة أنها ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرة.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع": كتبت "أميرة" عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدًّا وما زالت في الرعاية، إلا أن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعًا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".

وتابعت: "ربنا يبارك فيكم جميعًا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعًا، ويا رب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس، ويحميكم منه جميعًا".

وكان نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية محمد رضا، قد أكّد أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، موضحًا أن "الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدّم ولم تتأخر".

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ابنة رجاء الجداوي: أمي ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرّة
سبق

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن تطورات حالة والدتها الصحية، مؤكدة أنها ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرة.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع": كتبت "أميرة" عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدًّا وما زالت في الرعاية، إلا أن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعًا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".

وتابعت: "ربنا يبارك فيكم جميعًا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعًا، ويا رب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس، ويحميكم منه جميعًا".

وكان نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية محمد رضا، قد أكّد أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، موضحًا أن "الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدّم ولم تتأخر".

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
05:05 PM

ابنة رجاء الجداوي: أمي ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرّة

مدير المستشفى: حالتها لم تتقدم ولم تتأخر

A A A
أيمن حسن - الرياض
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5,124

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عن تطورات حالة والدتها الصحية، مؤكدة أنها ما زالت في الرعاية المركزة وحالتها غير مستقرة.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع": كتبت "أميرة" عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدًّا وما زالت في الرعاية، إلا أن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعًا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".

وتابعت: "ربنا يبارك فيكم جميعًا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعًا، ويا رب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس، ويحميكم منه جميعًا".

وكان نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية محمد رضا، قد أكّد أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستقرة، موضحًا أن "الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدّم ولم تتأخر".

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