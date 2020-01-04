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رئيس نيجيريا يعلن عدم ترشحه لانتخابات 2023

أكد أن حكومته ستركز جهودها على محاربة الفساد

أعلن الرئيس النيجيري محمدو بخاري أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده، والمقرر تنظيمها عام 2023.

وجدد بخاري في كلمة وجهها للشعب النيجيري، عزمه على المساهمة في تعزيز المسار الانتخابي بنيجيريا وفي المنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن حكومته ستركز جهودها على محاربة الفساد، ومواجهة انعدام الأمن، باعتبارهما أبرز تحديين يواجهان بلاده.


يذكر أن الرئيس النيجيري، الذي كان قد انتُخب لولاية ثانية عام 2019، أُثير حوله جدل في الوسط السياسي في بلاده بشان إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.

الرئيس النيجيري

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رئيس نيجيريا يعلن عدم ترشحه لانتخابات 2023
سبق

أعلن الرئيس النيجيري محمدو بخاري أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده، والمقرر تنظيمها عام 2023.

وجدد بخاري في كلمة وجهها للشعب النيجيري، عزمه على المساهمة في تعزيز المسار الانتخابي بنيجيريا وفي المنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن حكومته ستركز جهودها على محاربة الفساد، ومواجهة انعدام الأمن، باعتبارهما أبرز تحديين يواجهان بلاده.


يذكر أن الرئيس النيجيري، الذي كان قد انتُخب لولاية ثانية عام 2019، أُثير حوله جدل في الوسط السياسي في بلاده بشان إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
11:10 AM

رئيس نيجيريا يعلن عدم ترشحه لانتخابات 2023

أكد أن حكومته ستركز جهودها على محاربة الفساد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الرئيس النيجيري محمدو بخاري أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده، والمقرر تنظيمها عام 2023.

وجدد بخاري في كلمة وجهها للشعب النيجيري، عزمه على المساهمة في تعزيز المسار الانتخابي بنيجيريا وفي المنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن حكومته ستركز جهودها على محاربة الفساد، ومواجهة انعدام الأمن، باعتبارهما أبرز تحديين يواجهان بلاده.


يذكر أن الرئيس النيجيري، الذي كان قد انتُخب لولاية ثانية عام 2019، أُثير حوله جدل في الوسط السياسي في بلاده بشان إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.

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