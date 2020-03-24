انطلاق مبادرة "الثقافة في قلب الحدث" في ظل أزمة "كورونا"

ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الرابع

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بجدة، الأحد، مبادرة "الثقافة في قلب الحدث"، بالشراكة مع عمادة شؤون المكتبات في جامعة الملك عبدالعزيز، والنادي الأدبي بجدة، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الرابع لتعزيز شعاره "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وتهدف المبادرة الاستثنائية إلى نشر ثقافة القراءة والفن والإسهام في بناء مجتمع متعلم ومثقف يواجه التحديات بسلاح العلم والثقافة، حيث تميزت المبادرة في ظل الحجر المنزلي للمجتمع بسبب الجائحة العالمية لوباء "كورونا" باستخدام التقنية الحديثة لتفعيل المبادرة من خلال منصة إلكترونية تفاعلية صوتية (منصة أوديو كتاب www.audioketab.com).

وتقدم المبادرة ثلاث مسابقات ثقافية تسعى من خلالها لتحقيق أهداف تنمية روح المواطنة وتعزيز المشاركات الثقافية والعلمية بين أفراد المجتمع في مواجهة التحديات، بناء مهارات القراءة الحرة وتنمية المكنون الفكري والثقافي، والمساهمة في بناء أكبر مكتبة محتوى صوتي عربي مع اكتشاف المواهب المبدعة بشكل عام.

وحددت آلية المشاركة في المسابقات من نصوص شعرية وقصص أدبية وتلخيصات الكتب مباشرة في حساب المشارك في المنصة، حيث تكون المشاركات في مسابقة القراءة ضمن القراءات الحرة والتي تندرج تحت: الوطن والمواطنة، الأمن الفكري، الصحة العامة، التاريخ الإسلامي، التنمية البشرية، الأدب والشعر والقصص والروايات.

ويجري تقييم المشاركات، حسب معايير خاصة، ووفقاً لشروط المشاركة؛ بأن تسلط النصوص الشعرية الضوء على الجائحة العالمية ودور المملكة الإنساني في مكافحة الوباء وتلاحم المجتمع مع القيادة.

وتدور القصة حول الجائحة والإنسان السعودي ودوره البناء، حيث خصصت للمسابقة جوائز مالية وعينية، كما سيتم رصد الأعمال ونشرها لإثراء المشهد الثقافي.

وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح: "إن المبادرة تؤكد الدور المحوري للثقافة في الأزمات فهي صمام الأمان"، مشيراً إلى سعي الجمعية في توسيع دائرة الوعي المجتمعي، حيث انطلقت المبادرة بالشراكة بين جهات عدة لتجسد تلاحمنا في مواجهة أي خطر يهدد البلاد".

من جهته، قال عميد شؤون المكتبات في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نبيل قمصاني: إن المبادرة مساهمة مع جميع الوزارات والجهات الحكومية لخدمة الوطن وهي ضمن شراكة فاعلة مع الجمعية لتنتج عنها العديد من الفعاليات النوعية؛ حيث نتطلع إلى بناء أكبر مكتبة للمحتوى الصوتي في الوطن العربي.

وعلى الصعيد ذاته، أشار رئيس النادي الأدبي بجدة، الدكتور عبدالله السلمي، إلى أن استخدام التقنية الحديثة في ظل الظروف الحالية مكننا من القيام بدورنا الوطني للمساهمة في حملة كلنا مسؤول لمكافحة وباء "كورونا".

من جانبه، قال المستشار والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي، الدكتور محمد المسعودي: إن ملتقى مكة الثقافي وبتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ودعم نائبه الأمير بدر بن سلطان، وإشراف وكيل الإمارة المشرف العام على الملتقى الدكتور هشام الفالح، في دورته الحاليّة الهادفة إلى إشراك الجهات والمؤسسات والأفراد بمنطقة مكة المكرمة في صناعة مبادرات وبرامج نوعية تعزّز الهويّة الثقافيّة الوطنيّة، بترسيخ استخدام اللغة العربية، وهذه المبادرة القيّمة لاشك ستحقق أهدافها المرجوة منها كونها أُطلقت في وقت يتلاحم فيه الشعب معالقيادة للحد من وباء "كورونا".

ولفت إلى استغلال الوقت في مواجهة التحديات الحالية للجائحة العالمية من خلال الاستفادة من هذه المبادرة إيجاباً على المشارك والمجتمع والوطن بأسره.