النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء العمل في العيادات الاستشارية بمركز صحي قنا

في إطار المبادرات المطروحة أمام أمير عسير

بدأ العمل في العيادات الاستشارية بمركز صحي قنا، في إطار المبادرات الصحية المطروحة أمام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووجه بسرعة تنفيذها.

وانتهت صحة المنطقة من وضع الترتيبات اللازمة لتشغيل تخصصات العظام والباطنية والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة والأمراض المزمنة، بمتابعة وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بعسير، خالد بن عائض عسيري.

وقال مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن علي زيد، إن العمل انطلق بالمركز مع صباح اليوم الأربعاء، بعيادة طب الأسرة والأمراض المزمنة.

وأضاف أنه حدد عمل تلك العيادات خلال أيام "الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس"، من كل أسبوع وفق جدول معد لذلك.

مركز صحي قنا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بدء العمل في العيادات الاستشارية بمركز صحي قنا
سبق

بدأ العمل في العيادات الاستشارية بمركز صحي قنا، في إطار المبادرات الصحية المطروحة أمام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووجه بسرعة تنفيذها.

وانتهت صحة المنطقة من وضع الترتيبات اللازمة لتشغيل تخصصات العظام والباطنية والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة والأمراض المزمنة، بمتابعة وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بعسير، خالد بن عائض عسيري.

وقال مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن علي زيد، إن العمل انطلق بالمركز مع صباح اليوم الأربعاء، بعيادة طب الأسرة والأمراض المزمنة.

وأضاف أنه حدد عمل تلك العيادات خلال أيام "الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس"، من كل أسبوع وفق جدول معد لذلك.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
07:30 PM

بدء العمل في العيادات الاستشارية بمركز صحي قنا

في إطار المبادرات المطروحة أمام أمير عسير

A A A
بندر آل عوض - عسير
1
325

بدأ العمل في العيادات الاستشارية بمركز صحي قنا، في إطار المبادرات الصحية المطروحة أمام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووجه بسرعة تنفيذها.

وانتهت صحة المنطقة من وضع الترتيبات اللازمة لتشغيل تخصصات العظام والباطنية والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة والأمراض المزمنة، بمتابعة وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بعسير، خالد بن عائض عسيري.

وقال مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن علي زيد، إن العمل انطلق بالمركز مع صباح اليوم الأربعاء، بعيادة طب الأسرة والأمراض المزمنة.

وأضاف أنه حدد عمل تلك العيادات خلال أيام "الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس"، من كل أسبوع وفق جدول معد لذلك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,850
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,976
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,020

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة