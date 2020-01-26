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"السفر العالمي": العالم يخسر يوميًا 150 مليون دولار بسبب "الوباء الغامض"

التركيز على المطارات والناقلات الجوية

أصدر مجلس السياحة والسفر العالمي تحذيرًا لجميع قطاعات السياحة العالمية من انتشار فيروس الوباء الغامض في الصين، والذي أطلق عليه مؤخرًا كورونا الجديد، ونبه على إمكانية أن يترك تأثيرًا اقتصاديًا طويل الأمد على السياحة العالمية.

وقالت رئيسة المجلس غلوريا غيفارا في تعقيب لها على انتشار الوباء إن التجارب أثبتت لنا أن إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالبًا ما يكون لها تأثير اقتصادي أكبر من تأثير الوباء نفسه.

وقدرت غيفارا وزير السياحة المكسيكية السابقة التي شاركت في جهود التخفيف من تأثيرات انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير أضرار كورونا الاقتصادية بنحو 55 مليار دولار خلال عام 2020 وبشكل متوقع.

مجلس السياحة والسفر العالمي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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"السفر العالمي": العالم يخسر يوميًا 150 مليون دولار بسبب "الوباء الغامض"
سبق

أصدر مجلس السياحة والسفر العالمي تحذيرًا لجميع قطاعات السياحة العالمية من انتشار فيروس الوباء الغامض في الصين، والذي أطلق عليه مؤخرًا كورونا الجديد، ونبه على إمكانية أن يترك تأثيرًا اقتصاديًا طويل الأمد على السياحة العالمية.

وقالت رئيسة المجلس غلوريا غيفارا في تعقيب لها على انتشار الوباء إن التجارب أثبتت لنا أن إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالبًا ما يكون لها تأثير اقتصادي أكبر من تأثير الوباء نفسه.

وقدرت غيفارا وزير السياحة المكسيكية السابقة التي شاركت في جهود التخفيف من تأثيرات انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير أضرار كورونا الاقتصادية بنحو 55 مليار دولار خلال عام 2020 وبشكل متوقع.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
04:08 PM

"السفر العالمي": العالم يخسر يوميًا 150 مليون دولار بسبب "الوباء الغامض"

التركيز على المطارات والناقلات الجوية

A A A
خالد خليل - الرياض
2
1,178

أصدر مجلس السياحة والسفر العالمي تحذيرًا لجميع قطاعات السياحة العالمية من انتشار فيروس الوباء الغامض في الصين، والذي أطلق عليه مؤخرًا كورونا الجديد، ونبه على إمكانية أن يترك تأثيرًا اقتصاديًا طويل الأمد على السياحة العالمية.

وقالت رئيسة المجلس غلوريا غيفارا في تعقيب لها على انتشار الوباء إن التجارب أثبتت لنا أن إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالبًا ما يكون لها تأثير اقتصادي أكبر من تأثير الوباء نفسه.

وقدرت غيفارا وزير السياحة المكسيكية السابقة التي شاركت في جهود التخفيف من تأثيرات انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير أضرار كورونا الاقتصادية بنحو 55 مليار دولار خلال عام 2020 وبشكل متوقع.

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70 مليار ..

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