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"البنتاغون" تكشف عدد القوات الأمريكية المتوقع إرسالها للسعودية

"القيادة المركزية": تحرك يوفر ردعًا إضافيًّا في ضوء الأحداث الأخيرة

أوضحت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية، والتي وبحسب مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سيبلغ عددها 500 عنصر.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن القيادة المركزية الأمريكية، أنه بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، سيتم نقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في السعودية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يوفر للقوات رادعًا إضافيًّا، ويخلق عمقًا عملياتيًّا وشبكات لوجستية في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة، وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر موافقته على استقبال القوات الأمريكية؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنتاغون" تكشف عدد القوات الأمريكية المتوقع إرسالها للسعودية
سبق

أوضحت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية، والتي وبحسب مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سيبلغ عددها 500 عنصر.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن القيادة المركزية الأمريكية، أنه بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، سيتم نقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في السعودية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يوفر للقوات رادعًا إضافيًّا، ويخلق عمقًا عملياتيًّا وشبكات لوجستية في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة، وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر موافقته على استقبال القوات الأمريكية؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
12:26 PM

"البنتاغون" تكشف عدد القوات الأمريكية المتوقع إرسالها للسعودية

"القيادة المركزية": تحرك يوفر ردعًا إضافيًّا في ضوء الأحداث الأخيرة

A A A
خالد علي - الرياض
3
11,590

أوضحت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية، والتي وبحسب مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سيبلغ عددها 500 عنصر.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن القيادة المركزية الأمريكية، أنه بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، سيتم نقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في السعودية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يوفر للقوات رادعًا إضافيًّا، ويخلق عمقًا عملياتيًّا وشبكات لوجستية في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة، وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر موافقته على استقبال القوات الأمريكية؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة.

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