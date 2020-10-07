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"العنود الخيرية" و"المعهد الوطني للتدريب الصناعي" بالأحساء يوقعان مذكرة تفاهم مشترك

لتقديم برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية في مجالات عدة

أبرمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي مذكرة تفاهم مشترك لتحقيق التعاون التكاملي وتوحيد الجهود بين الجانبين عبر تقديم برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية في مجالات عدة أبرزها شؤون الشباب والتطوع, والتأهيل المهني "أخلاقيات العمل والكسب".

مثّل المؤسسة أمينها العام الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، فيما مثل المعهد الوطني للتدريب الصناعي المدير التنفيذي فايز القصيبي، بحضور كلً من مبارك آل الشيخ المبارك مساعد المدير التنفيذي في المعهد الوطني للتدريب الصناعي، وهناء سعود البكر مدير إدارة الشراكات في المؤسسة وعدد من القادة من الطرفين.

وينطلق هذا التعاون من اختصاص مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في برامج التنمية وتمكين المجتمع الممتدة على مدى 20 عامًا، معتمدةً على خبراتها المتنامية في مجالات التنمية والتمكين، وكذلك اختصاص المعهد الوطني للتدريب الصناعي الذي أسس عام 2015م؛ بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم؛ لإعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة لسد احتياجات صناعات النفط الحالية والمستقبلية في المملكة، مما يسهم في التنمية الاجتماعية ودعم جهود توطين الوظائف.

كما يأتي هذا التعاون كخطوة أساسية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف استثمار قدرات شبابنا وتمكينهم ودعمهم بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي ذي التأثير في المجتمع، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العنود الخيرية" و"المعهد الوطني للتدريب الصناعي" بالأحساء يوقعان مذكرة تفاهم مشترك
سبق

أبرمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي مذكرة تفاهم مشترك لتحقيق التعاون التكاملي وتوحيد الجهود بين الجانبين عبر تقديم برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية في مجالات عدة أبرزها شؤون الشباب والتطوع, والتأهيل المهني "أخلاقيات العمل والكسب".

مثّل المؤسسة أمينها العام الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، فيما مثل المعهد الوطني للتدريب الصناعي المدير التنفيذي فايز القصيبي، بحضور كلً من مبارك آل الشيخ المبارك مساعد المدير التنفيذي في المعهد الوطني للتدريب الصناعي، وهناء سعود البكر مدير إدارة الشراكات في المؤسسة وعدد من القادة من الطرفين.

وينطلق هذا التعاون من اختصاص مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في برامج التنمية وتمكين المجتمع الممتدة على مدى 20 عامًا، معتمدةً على خبراتها المتنامية في مجالات التنمية والتمكين، وكذلك اختصاص المعهد الوطني للتدريب الصناعي الذي أسس عام 2015م؛ بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم؛ لإعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة لسد احتياجات صناعات النفط الحالية والمستقبلية في المملكة، مما يسهم في التنمية الاجتماعية ودعم جهود توطين الوظائف.

كما يأتي هذا التعاون كخطوة أساسية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف استثمار قدرات شبابنا وتمكينهم ودعمهم بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي ذي التأثير في المجتمع، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
07:31 PM

"العنود الخيرية" و"المعهد الوطني للتدريب الصناعي" بالأحساء يوقعان مذكرة تفاهم مشترك

لتقديم برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية في مجالات عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي مذكرة تفاهم مشترك لتحقيق التعاون التكاملي وتوحيد الجهود بين الجانبين عبر تقديم برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية في مجالات عدة أبرزها شؤون الشباب والتطوع, والتأهيل المهني "أخلاقيات العمل والكسب".

مثّل المؤسسة أمينها العام الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، فيما مثل المعهد الوطني للتدريب الصناعي المدير التنفيذي فايز القصيبي، بحضور كلً من مبارك آل الشيخ المبارك مساعد المدير التنفيذي في المعهد الوطني للتدريب الصناعي، وهناء سعود البكر مدير إدارة الشراكات في المؤسسة وعدد من القادة من الطرفين.

وينطلق هذا التعاون من اختصاص مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في برامج التنمية وتمكين المجتمع الممتدة على مدى 20 عامًا، معتمدةً على خبراتها المتنامية في مجالات التنمية والتمكين، وكذلك اختصاص المعهد الوطني للتدريب الصناعي الذي أسس عام 2015م؛ بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم؛ لإعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة لسد احتياجات صناعات النفط الحالية والمستقبلية في المملكة، مما يسهم في التنمية الاجتماعية ودعم جهود توطين الوظائف.

كما يأتي هذا التعاون كخطوة أساسية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف استثمار قدرات شبابنا وتمكينهم ودعمهم بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي ذي التأثير في المجتمع، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.

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