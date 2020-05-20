آخر كلام.. "إياتا" تستبعد المقاعد الفارغة بالطائرة وهنا النظام البديل

ينطلق في نهاية مايو المقبل

كشف مدير عام اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" ألكسندر دو جونياك أن شركات الطيران العالمية تستعد لاستئناف رحلاتها مع مجموعة تدابير "أساسية" لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستبعداً بقوة فكرة إلغاء مقاعد على متن الطائرات.

وأعلن "جونياك" مدير "إياتا" الذي يضم 290 شركة طيران عالمية أحد الشروط الأساسية لاستئناف الرحلات الجوية هي عملية متينة لمراقبة المسافرين تعيد الثقة بالقطاع، وتسمح بإقناع الحكومات برفع إجراءات إغلاق الحدود.

وقال: سنقوم ببناء شيء آمن، ويسمح في الوقت نفسه بتشغيل العمليات بطريقة مجدية اقتصادياً، وأستبعد بقوة فكرة إلغاء مقاعد على متن الطائرات؛ حفاظاً على التباعد الاجتماعي؛ وذلك بسبب بسيط وهو أنه لو قمنا بإلغاء مقاعد فلن يسهم ذلك في زيادة السلامة، وفقاً لـ"فرانس برس".

يأتي هذا فيما تجري مباحثات على مستوى منظمة الطيران المدني الدولي والدول الكبرى؛ للتوصل إلى نهج متقارب ومنسق في كل أنحاء العالم حول نظام المراقبة الصحية الذي ستطبقه الجهات المسؤولة عن النقل الجوي بديلاً لنظام المقاعد الفارغة، وذكر أنه يتوقع التوصل إلى نتيجة بحلول نهاية مايو.

ويراهن القطاع على جملة تدابير مرفقة بأنظمة تنقية الهواء عالية الأداء في الطائرات تكون أداة لمكافحة كوفيد-19 من استمارة صحية لدى الوصول إلى المطار وقياس حرارة الأفراد ووضع كمامات في المطار والطائرة وتوزيع الطعام المغلف سابقاً؛ تجنباً للاحتكاك، وتطهير الطائرات، والحد من عدد الحقائب المسموحة في المقصورة، وعملية سريعة في تسليم الحقائب.