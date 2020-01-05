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بالفيديو.. آل الشيخ يستذكر مع زيدان "نطحة ماتيرازي"

استذكر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية والمستشار في الديوان الملكي، مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني؛ الحادثة التي شهدها نهائي مونديال 2006، والتي وقعت بين الإيطالي ماتيرازي والفرنسي زيدان.

والتقى آل الشيخ بزيدان؛ حيث دار بينهما حوار عن الرياضة، قبل أن يمازح آل الشيخ زيدان من خلال تقليد الحادثة.

وكان زيدان قد تعرّض للطرد في تلك المباراة، بعد أن قام بنطح المدافع الإيطالي، وكسب المنتخب الإيطالي المباراة والكأس حينها.

يُذكر أن آل الشيخ يملك نادي الميريا الإسباني.

رئيس هيئة الترفية تركي آل الشيخ مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالفيديو.. آل الشيخ يستذكر مع زيدان "نطحة ماتيرازي"
سبق

استذكر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية والمستشار في الديوان الملكي، مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني؛ الحادثة التي شهدها نهائي مونديال 2006، والتي وقعت بين الإيطالي ماتيرازي والفرنسي زيدان.

والتقى آل الشيخ بزيدان؛ حيث دار بينهما حوار عن الرياضة، قبل أن يمازح آل الشيخ زيدان من خلال تقليد الحادثة.

وكان زيدان قد تعرّض للطرد في تلك المباراة، بعد أن قام بنطح المدافع الإيطالي، وكسب المنتخب الإيطالي المباراة والكأس حينها.

يُذكر أن آل الشيخ يملك نادي الميريا الإسباني.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
09:59 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:39 AM

بالفيديو.. آل الشيخ يستذكر مع زيدان "نطحة ماتيرازي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
32,295

استذكر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية والمستشار في الديوان الملكي، مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني؛ الحادثة التي شهدها نهائي مونديال 2006، والتي وقعت بين الإيطالي ماتيرازي والفرنسي زيدان.

والتقى آل الشيخ بزيدان؛ حيث دار بينهما حوار عن الرياضة، قبل أن يمازح آل الشيخ زيدان من خلال تقليد الحادثة.

وكان زيدان قد تعرّض للطرد في تلك المباراة، بعد أن قام بنطح المدافع الإيطالي، وكسب المنتخب الإيطالي المباراة والكأس حينها.

يُذكر أن آل الشيخ يملك نادي الميريا الإسباني.

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