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بالفيديو.. لاعب الخفة "العطوي": طموحي الاحتراف.. وألعابي ليست لها علاقة بالسحر

قال: تعتمد فقط على الخدع البصرية.. وباستطاعتي تقديم أكثر من 200 لعبة في ورق البلوت

نفى لاعب الخفة بتبوك أحمد العطوي أي علاقة بين ألعاب الخفة التي يمارسها والسحر، وإنما تعتمد على الخدعة البصرية والخفة؛ ليكون ما يقدمه مبدعًا ومبهرًا للناس.

وكشف العطوي خلال حديثه ‫لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية عن طموحه لاحتراف هذه اللعبة بعد أن تفرغ لها بعد تخرجه في الجامعة.

وأشار إلى أن الميول لهذه اللعبة بدأت لديه منذ أن كان عمره 13 عامًا، واصفًا المردود المادي لها بالجيد، ومستدركًا بأن البعض يطلب منه تقديم عروض الألعاب بـ2000 ريال فقط بينما قيمتها تفوق ذلك؛ فقد تكلف أكثر من 3 آلاف ريال!!

وكشف العطوي عن إتقانه العديد من الألعاب، وأنه باستطاعته تقديم أكثر من 200 لعبة في ورق البلوت.

وأضاف: أغلب الناس يعتقدون أن ما أقدمه من ألعاب هو سحر، وفي بعض الأوقات أكشف لهم الخدعة حتى يتبيّن لهم أنها ألعاب خفة وليست لها علاقة بالسحر، وإنما خدع بصرية وألعاب خفة.

وخلال البرنامج قدّم العطوي مع إحدى الفتيات خدعة تغيير الرقم السري للجوال بقراءة الأفكار.

يُذكر أنه يوجد 25 ألف لاعب خفة تقريبًا على مستوى العالم، وهي لعبة محدودة، وتتراوح مستوياتها ما بين السهلة والخطرة.

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بالفيديو.. لاعب الخفة "العطوي": طموحي الاحتراف.. وألعابي ليست لها علاقة بالسحر
سبق

نفى لاعب الخفة بتبوك أحمد العطوي أي علاقة بين ألعاب الخفة التي يمارسها والسحر، وإنما تعتمد على الخدعة البصرية والخفة؛ ليكون ما يقدمه مبدعًا ومبهرًا للناس.

وكشف العطوي خلال حديثه ‫لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية عن طموحه لاحتراف هذه اللعبة بعد أن تفرغ لها بعد تخرجه في الجامعة.

وأشار إلى أن الميول لهذه اللعبة بدأت لديه منذ أن كان عمره 13 عامًا، واصفًا المردود المادي لها بالجيد، ومستدركًا بأن البعض يطلب منه تقديم عروض الألعاب بـ2000 ريال فقط بينما قيمتها تفوق ذلك؛ فقد تكلف أكثر من 3 آلاف ريال!!

وكشف العطوي عن إتقانه العديد من الألعاب، وأنه باستطاعته تقديم أكثر من 200 لعبة في ورق البلوت.

وأضاف: أغلب الناس يعتقدون أن ما أقدمه من ألعاب هو سحر، وفي بعض الأوقات أكشف لهم الخدعة حتى يتبيّن لهم أنها ألعاب خفة وليست لها علاقة بالسحر، وإنما خدع بصرية وألعاب خفة.

وخلال البرنامج قدّم العطوي مع إحدى الفتيات خدعة تغيير الرقم السري للجوال بقراءة الأفكار.

يُذكر أنه يوجد 25 ألف لاعب خفة تقريبًا على مستوى العالم، وهي لعبة محدودة، وتتراوح مستوياتها ما بين السهلة والخطرة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
01:07 AM

بالفيديو.. لاعب الخفة "العطوي": طموحي الاحتراف.. وألعابي ليست لها علاقة بالسحر

قال: تعتمد فقط على الخدع البصرية.. وباستطاعتي تقديم أكثر من 200 لعبة في ورق البلوت

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عبدالحكيم شار - الرياض
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نفى لاعب الخفة بتبوك أحمد العطوي أي علاقة بين ألعاب الخفة التي يمارسها والسحر، وإنما تعتمد على الخدعة البصرية والخفة؛ ليكون ما يقدمه مبدعًا ومبهرًا للناس.

وكشف العطوي خلال حديثه ‫لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية عن طموحه لاحتراف هذه اللعبة بعد أن تفرغ لها بعد تخرجه في الجامعة.

وأشار إلى أن الميول لهذه اللعبة بدأت لديه منذ أن كان عمره 13 عامًا، واصفًا المردود المادي لها بالجيد، ومستدركًا بأن البعض يطلب منه تقديم عروض الألعاب بـ2000 ريال فقط بينما قيمتها تفوق ذلك؛ فقد تكلف أكثر من 3 آلاف ريال!!

وكشف العطوي عن إتقانه العديد من الألعاب، وأنه باستطاعته تقديم أكثر من 200 لعبة في ورق البلوت.

وأضاف: أغلب الناس يعتقدون أن ما أقدمه من ألعاب هو سحر، وفي بعض الأوقات أكشف لهم الخدعة حتى يتبيّن لهم أنها ألعاب خفة وليست لها علاقة بالسحر، وإنما خدع بصرية وألعاب خفة.

وخلال البرنامج قدّم العطوي مع إحدى الفتيات خدعة تغيير الرقم السري للجوال بقراءة الأفكار.

يُذكر أنه يوجد 25 ألف لاعب خفة تقريبًا على مستوى العالم، وهي لعبة محدودة، وتتراوح مستوياتها ما بين السهلة والخطرة.

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