النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمقيم لحيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

تغريمه 200 ألف ريال

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمقيم من جنسية أردنية يملك ويدير مصنعًا لإنتاج مواد غذائية وبهارات ومكسرات في الدمام، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد المتاجرة بها.


وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالف مقدارها 200 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.


وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية بالوقوف على المصنع ، وبتفتيشه تم ضبط كميات كبيرة من مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر مخزنة مع مواد غذائية صالحة للاستخدام بقصد المتاجرة بها وبيعها، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية عليه وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.


وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.


وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمقيم لحيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمقيم من جنسية أردنية يملك ويدير مصنعًا لإنتاج مواد غذائية وبهارات ومكسرات في الدمام، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد المتاجرة بها.


وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالف مقدارها 200 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.


وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية بالوقوف على المصنع ، وبتفتيشه تم ضبط كميات كبيرة من مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر مخزنة مع مواد غذائية صالحة للاستخدام بقصد المتاجرة بها وبيعها، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية عليه وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.


وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.


وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
11:09 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:29 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمقيم لحيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

تغريمه 200 ألف ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
24
16,767

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمقيم من جنسية أردنية يملك ويدير مصنعًا لإنتاج مواد غذائية وبهارات ومكسرات في الدمام، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد المتاجرة بها.


وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالف مقدارها 200 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.


وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية بالوقوف على المصنع ، وبتفتيشه تم ضبط كميات كبيرة من مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر مخزنة مع مواد غذائية صالحة للاستخدام بقصد المتاجرة بها وبيعها، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية عليه وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.


وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.


وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة