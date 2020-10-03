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تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص - بدر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص - بدر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
10:13 AM

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: العيص - بدر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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