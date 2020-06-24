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"أمالا" تكشف عن تصميم مطارها المذهل المستوحى من البيئة الصحراوية الساحرة

تعد أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة

كشفت "أمالا" وهي أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة عن تصميم مذهل لمطارها الدولي والمستوحى من البيئة الصحراوية الساحرة.

وفي تغريدة لحساب المشروع على تويتر، الأربعاء، أوضح المشروع الذي يعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والمعد ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج، في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم، أن المطار من تصميم "فوستر بارتنز" و"ايجز ميدل ايست".

يذكر ان مشروع أمالا هو الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فقد استلهمت "أمالا" من القيادة الحكيمة ورؤية 2030 تطوير قطاع الضيافة وأن تكون رائدة في مجال الرفاهية المتوقع انتعاشه في السنوات المقبلة.

ستكون أمالا وجهة فريدة من نوعها للمنتجعات الفاخرة بل ستفوق التصورات كافة، وستقدم أمالا مزيجًا من القيم والتجارب وفرص اكتشاف الذات لا مثيل لها في أي منتجع آخر.

شركة أمالا صندوق الاستثمارات العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمالا" تكشف عن تصميم مطارها المذهل المستوحى من البيئة الصحراوية الساحرة
سبق

كشفت "أمالا" وهي أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة عن تصميم مذهل لمطارها الدولي والمستوحى من البيئة الصحراوية الساحرة.

وفي تغريدة لحساب المشروع على تويتر، الأربعاء، أوضح المشروع الذي يعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والمعد ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج، في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم، أن المطار من تصميم "فوستر بارتنز" و"ايجز ميدل ايست".

يذكر ان مشروع أمالا هو الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فقد استلهمت "أمالا" من القيادة الحكيمة ورؤية 2030 تطوير قطاع الضيافة وأن تكون رائدة في مجال الرفاهية المتوقع انتعاشه في السنوات المقبلة.

ستكون أمالا وجهة فريدة من نوعها للمنتجعات الفاخرة بل ستفوق التصورات كافة، وستقدم أمالا مزيجًا من القيم والتجارب وفرص اكتشاف الذات لا مثيل لها في أي منتجع آخر.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:55 AM
اخر تعديل
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
12:09 PM

"أمالا" تكشف عن تصميم مطارها المذهل المستوحى من البيئة الصحراوية الساحرة

تعد أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت "أمالا" وهي أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة عن تصميم مذهل لمطارها الدولي والمستوحى من البيئة الصحراوية الساحرة.

وفي تغريدة لحساب المشروع على تويتر، الأربعاء، أوضح المشروع الذي يعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والمعد ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج، في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم، أن المطار من تصميم "فوستر بارتنز" و"ايجز ميدل ايست".

يذكر ان مشروع أمالا هو الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فقد استلهمت "أمالا" من القيادة الحكيمة ورؤية 2030 تطوير قطاع الضيافة وأن تكون رائدة في مجال الرفاهية المتوقع انتعاشه في السنوات المقبلة.

ستكون أمالا وجهة فريدة من نوعها للمنتجعات الفاخرة بل ستفوق التصورات كافة، وستقدم أمالا مزيجًا من القيم والتجارب وفرص اكتشاف الذات لا مثيل لها في أي منتجع آخر.

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