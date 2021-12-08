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إنستجرام متهمةٌ بتسهيل حصول المراهقين على المخدرات

عبر تقرير صادر عن مشروع الشفافية التقنية

اتهم تقريرٌ صادر عن مشروع الشفافية التقنية، تطبيقَ "إنستجرام"، بتسهيل حصول المراهقين على المخدرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير الذي نشر تفاصيلَه موقعُ "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن إنستجرام تُسَهّل حصول المراهقين الأقل من 13 عامًا على عقاقير مخدرة، بعدما أجرت تحقيقًا أنشأت خلاله سلسلة من الحسابات المزيفة لاختبار خوارزميات التطبيق في حماية المراهقين من تلك العقاقير التي قد تكون قاتلة لهم.

ووجد التقرير أنه من السهل الالتفاف على خوارزميات إنستجرام للحصول على العقاقير المخدرة.

ورصد التقرير أيضًا أنه بمجرد أن يتابع المراهق أحد الحسابات الخاصة بتاجر مخدرات مزعوم، تقترح عليه خوارزمية إنستجرام حسابات أخرى مشبوهة؛ فيما يعمل عدد كبير من تجار المخدرات علانية دون أن توقفهم المنصة أو تحظر نشاطهم، ولم يتخذ تطبيق إنستجرام أي إجراءات لحظر المحتوى الخاص بهم.

ويأتي التقرير قبل يوم واحد من إدلاء رئيس إنستجرام "آدم موسيري" بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، حول تأثير إنستجرام السلبي على الشباب والمراهقين.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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إنستجرام متهمةٌ بتسهيل حصول المراهقين على المخدرات
سبق

اتهم تقريرٌ صادر عن مشروع الشفافية التقنية، تطبيقَ "إنستجرام"، بتسهيل حصول المراهقين على المخدرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير الذي نشر تفاصيلَه موقعُ "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن إنستجرام تُسَهّل حصول المراهقين الأقل من 13 عامًا على عقاقير مخدرة، بعدما أجرت تحقيقًا أنشأت خلاله سلسلة من الحسابات المزيفة لاختبار خوارزميات التطبيق في حماية المراهقين من تلك العقاقير التي قد تكون قاتلة لهم.

ووجد التقرير أنه من السهل الالتفاف على خوارزميات إنستجرام للحصول على العقاقير المخدرة.

ورصد التقرير أيضًا أنه بمجرد أن يتابع المراهق أحد الحسابات الخاصة بتاجر مخدرات مزعوم، تقترح عليه خوارزمية إنستجرام حسابات أخرى مشبوهة؛ فيما يعمل عدد كبير من تجار المخدرات علانية دون أن توقفهم المنصة أو تحظر نشاطهم، ولم يتخذ تطبيق إنستجرام أي إجراءات لحظر المحتوى الخاص بهم.

ويأتي التقرير قبل يوم واحد من إدلاء رئيس إنستجرام "آدم موسيري" بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، حول تأثير إنستجرام السلبي على الشباب والمراهقين.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:03 AM

إنستجرام متهمةٌ بتسهيل حصول المراهقين على المخدرات

عبر تقرير صادر عن مشروع الشفافية التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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اتهم تقريرٌ صادر عن مشروع الشفافية التقنية، تطبيقَ "إنستجرام"، بتسهيل حصول المراهقين على المخدرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير الذي نشر تفاصيلَه موقعُ "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن إنستجرام تُسَهّل حصول المراهقين الأقل من 13 عامًا على عقاقير مخدرة، بعدما أجرت تحقيقًا أنشأت خلاله سلسلة من الحسابات المزيفة لاختبار خوارزميات التطبيق في حماية المراهقين من تلك العقاقير التي قد تكون قاتلة لهم.

ووجد التقرير أنه من السهل الالتفاف على خوارزميات إنستجرام للحصول على العقاقير المخدرة.

ورصد التقرير أيضًا أنه بمجرد أن يتابع المراهق أحد الحسابات الخاصة بتاجر مخدرات مزعوم، تقترح عليه خوارزمية إنستجرام حسابات أخرى مشبوهة؛ فيما يعمل عدد كبير من تجار المخدرات علانية دون أن توقفهم المنصة أو تحظر نشاطهم، ولم يتخذ تطبيق إنستجرام أي إجراءات لحظر المحتوى الخاص بهم.

ويأتي التقرير قبل يوم واحد من إدلاء رئيس إنستجرام "آدم موسيري" بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، حول تأثير إنستجرام السلبي على الشباب والمراهقين.

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