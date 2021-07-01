‏أكدت وزارة الصحة أن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا‬⁩ في العناية الحرجة لم يتلقوا ⁧‫اللقاح، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 إلى 7 يونيو 2021.

"الصحة": 99٪ من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح عبدالله البرقاوي سبق 2021-07-01 ‏أكدت وزارة الصحة أن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا‬⁩ في العناية الحرجة لم يتلقوا ⁧‫اللقاح، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 إلى 7 يونيو 2021.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 06:34 PM

"الصحة": 99٪ من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح





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‏أكدت وزارة الصحة أن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا‬⁩ في العناية الحرجة لم يتلقوا ⁧‫اللقاح، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 إلى 7 يونيو 2021.