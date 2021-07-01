أكدت وزارة الصحة أن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 إلى 7 يونيو 2021.
"الصحة": 99٪ من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح
أكدت وزارة الصحة أن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 إلى 7 يونيو 2021.
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"الصحة": 99٪ من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاحعبدالله البرقاوي سبق 2021-07-01
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
06:34 PM
"الصحة": 99٪ من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح
أكدت وزارة الصحة أن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 إلى 7 يونيو 2021.
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