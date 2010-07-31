النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة حائل تطلق الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

لضمان تطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

أطلقت أمانة منطقة حائل خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي في مسالخ مدينة حائل "المسلخ الجنوبي والمسلخ الشمالي ومسلخ الودي".

وجاءت الخدمة بتوجيه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم ابو راس، وذلك لضمان تطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا..

واشتمل نموذج التسجيل في الخدمة على المعلومات الشخصية للمستفيد واختيار المستفيد الوقت المناسب للذبح واختيار عدد الأضاحي ثم اختيار المسلخ.

ويتلقى المستفيد رسالة نصية مفادها" تم إرسال الطلب بنجاح وسوف يتم إرسال رسالة على جوالك للتأكيد على موعدك أو تحديد موعد آخر" فيما يقوم البرنامج بفلترة الموعد المحدد وعند إمكانية الذبح في المسلخ المحدد تصل رسالة نصية.

وساهمت خدمة الحجز الإلكتروني من أمانة حائل بشكل كبير جداً بتنظيم عشوائية المسالخ الثلاثة سابقاً، كما قطعت الطريق على جميع من يُوقف سيارته كل عام منذ أول أيام شهر ذي الحجة أمام المسلخ لضمان أن يكون ترتيبه مع أول من يتمكن من ذبح ذبيحته مبكراً.

إلى هذا بدأت أمانة المنطقة بإصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، خلال أيام العيد الأربعة مع إلزام الحاصلين على التصاريح بتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا والاشتراطات البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وجاء أهم الشروط وجود رخصة وشهادات صحية سارية المفعول للعاملين في المطبخ، وتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها وتتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة.

ويمكن للمستفيد التقدم بحجز ذبح أضحيته على الرابط

http://hailportal.amanathail.gov.sa:8010/Slaughter/GeAppointment

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة حائل تطلق الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي
سبق

أطلقت أمانة منطقة حائل خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي في مسالخ مدينة حائل "المسلخ الجنوبي والمسلخ الشمالي ومسلخ الودي".

وجاءت الخدمة بتوجيه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم ابو راس، وذلك لضمان تطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا..

واشتمل نموذج التسجيل في الخدمة على المعلومات الشخصية للمستفيد واختيار المستفيد الوقت المناسب للذبح واختيار عدد الأضاحي ثم اختيار المسلخ.

ويتلقى المستفيد رسالة نصية مفادها" تم إرسال الطلب بنجاح وسوف يتم إرسال رسالة على جوالك للتأكيد على موعدك أو تحديد موعد آخر" فيما يقوم البرنامج بفلترة الموعد المحدد وعند إمكانية الذبح في المسلخ المحدد تصل رسالة نصية.

وساهمت خدمة الحجز الإلكتروني من أمانة حائل بشكل كبير جداً بتنظيم عشوائية المسالخ الثلاثة سابقاً، كما قطعت الطريق على جميع من يُوقف سيارته كل عام منذ أول أيام شهر ذي الحجة أمام المسلخ لضمان أن يكون ترتيبه مع أول من يتمكن من ذبح ذبيحته مبكراً.

إلى هذا بدأت أمانة المنطقة بإصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، خلال أيام العيد الأربعة مع إلزام الحاصلين على التصاريح بتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا والاشتراطات البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وجاء أهم الشروط وجود رخصة وشهادات صحية سارية المفعول للعاملين في المطبخ، وتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها وتتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة.

ويمكن للمستفيد التقدم بحجز ذبح أضحيته على الرابط

http://hailportal.amanathail.gov.sa:8010/Slaughter/GeAppointment

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
05:14 PM
اخر تعديل
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
06:32 PM

أمانة حائل تطلق الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

لضمان تطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

A A A
خالد السليمي - حائل
1
265

أطلقت أمانة منطقة حائل خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي في مسالخ مدينة حائل "المسلخ الجنوبي والمسلخ الشمالي ومسلخ الودي".

وجاءت الخدمة بتوجيه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم ابو راس، وذلك لضمان تطبيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا..

واشتمل نموذج التسجيل في الخدمة على المعلومات الشخصية للمستفيد واختيار المستفيد الوقت المناسب للذبح واختيار عدد الأضاحي ثم اختيار المسلخ.

ويتلقى المستفيد رسالة نصية مفادها" تم إرسال الطلب بنجاح وسوف يتم إرسال رسالة على جوالك للتأكيد على موعدك أو تحديد موعد آخر" فيما يقوم البرنامج بفلترة الموعد المحدد وعند إمكانية الذبح في المسلخ المحدد تصل رسالة نصية.

وساهمت خدمة الحجز الإلكتروني من أمانة حائل بشكل كبير جداً بتنظيم عشوائية المسالخ الثلاثة سابقاً، كما قطعت الطريق على جميع من يُوقف سيارته كل عام منذ أول أيام شهر ذي الحجة أمام المسلخ لضمان أن يكون ترتيبه مع أول من يتمكن من ذبح ذبيحته مبكراً.

إلى هذا بدأت أمانة المنطقة بإصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، خلال أيام العيد الأربعة مع إلزام الحاصلين على التصاريح بتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا والاشتراطات البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وجاء أهم الشروط وجود رخصة وشهادات صحية سارية المفعول للعاملين في المطبخ، وتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها وتتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة.

ويمكن للمستفيد التقدم بحجز ذبح أضحيته على الرابط

http://hailportal.amanathail.gov.sa:8010/Slaughter/GeAppointment

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة