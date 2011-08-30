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رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الهلال بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الاستثنائي

من خلال رسالة بعثها لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ، نادي الهلال السعودي بمناسبة تتويجه ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان رئيس الاتحاد الآسيوي قد بعث رسالة خطية لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، قال فيها : "يسعدنا أن نتوجه إلى سعادتكم بخالص التحية والتقدير، كما يسرنا من خلالكم أن نعرب عن أصدق التهاني إلى أسرة الهلال بمناسبة فوز فريقه الكروي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الرياضي 2019 / 2020".
وأضاف: "جاء هذا الإنجاز ليترجم على أرض الواقع الجهود المخلصة لنادي الهلال (إدارةً وأجهزة فنية ولاعبين) على امتداد الموسم الكروي السعودي، كما جسّد هذا الإنجاز روح الإخلاص والتفاني التي ميزت أداء الفريق وصولاً إلى الحصول على اللقب الكبير."
وأردف: "أرجو من سعادتكم نقل فائق التهاني إلى أسرة الهلال على هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة النادي المتميزة على الساحة الكروية السعودية والقارية؛ متمنين لكم دوام التوفيق والسداد في خدمة منظومة اللعبة في السعودية".

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي الهلال السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الهلال بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الاستثنائي
سبق

هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ، نادي الهلال السعودي بمناسبة تتويجه ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان رئيس الاتحاد الآسيوي قد بعث رسالة خطية لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، قال فيها : "يسعدنا أن نتوجه إلى سعادتكم بخالص التحية والتقدير، كما يسرنا من خلالكم أن نعرب عن أصدق التهاني إلى أسرة الهلال بمناسبة فوز فريقه الكروي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الرياضي 2019 / 2020".
وأضاف: "جاء هذا الإنجاز ليترجم على أرض الواقع الجهود المخلصة لنادي الهلال (إدارةً وأجهزة فنية ولاعبين) على امتداد الموسم الكروي السعودي، كما جسّد هذا الإنجاز روح الإخلاص والتفاني التي ميزت أداء الفريق وصولاً إلى الحصول على اللقب الكبير."
وأردف: "أرجو من سعادتكم نقل فائق التهاني إلى أسرة الهلال على هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة النادي المتميزة على الساحة الكروية السعودية والقارية؛ متمنين لكم دوام التوفيق والسداد في خدمة منظومة اللعبة في السعودية".

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
07:49 PM

رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الهلال بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الاستثنائي

من خلال رسالة بعثها لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ، نادي الهلال السعودي بمناسبة تتويجه ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان رئيس الاتحاد الآسيوي قد بعث رسالة خطية لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، قال فيها : "يسعدنا أن نتوجه إلى سعادتكم بخالص التحية والتقدير، كما يسرنا من خلالكم أن نعرب عن أصدق التهاني إلى أسرة الهلال بمناسبة فوز فريقه الكروي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الرياضي 2019 / 2020".
وأضاف: "جاء هذا الإنجاز ليترجم على أرض الواقع الجهود المخلصة لنادي الهلال (إدارةً وأجهزة فنية ولاعبين) على امتداد الموسم الكروي السعودي، كما جسّد هذا الإنجاز روح الإخلاص والتفاني التي ميزت أداء الفريق وصولاً إلى الحصول على اللقب الكبير."
وأردف: "أرجو من سعادتكم نقل فائق التهاني إلى أسرة الهلال على هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة النادي المتميزة على الساحة الكروية السعودية والقارية؛ متمنين لكم دوام التوفيق والسداد في خدمة منظومة اللعبة في السعودية".

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