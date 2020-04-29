النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حتى صباح اليوم.. تعرّف على آخر أرقام إصابات ووفيات ومتعافي كورونا عالميًّا

الولايات المتحدة في أعلى قائمة الدول من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة تليها إسبانيا

أظهرت البيانات المجمَّعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى ثلاثة ملايين و140 ألف حالة حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش من صباح اليوم (الأربعاء).

وأفادت منصة «وورلد ميترز» الدولية المتخصصة في الإحصاءات، أن مجموع المتعافين تجاوز 959 ألفًا، فيما تخطى عدد الوفيات الـ218 ألف حالة.

ووفق "الألمانية": تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والصين والبرازيل.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون، إلى جانب أكثر من 59 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 232 ألف إصابة و24 ألف وفاة، وإيطاليا نحو 202 ألف إصابة و27 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفًا و858 إصابة و4633 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
حتى صباح اليوم.. تعرّف على آخر أرقام إصابات ووفيات ومتعافي كورونا عالميًّا
سبق

أظهرت البيانات المجمَّعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى ثلاثة ملايين و140 ألف حالة حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش من صباح اليوم (الأربعاء).

وأفادت منصة «وورلد ميترز» الدولية المتخصصة في الإحصاءات، أن مجموع المتعافين تجاوز 959 ألفًا، فيما تخطى عدد الوفيات الـ218 ألف حالة.

ووفق "الألمانية": تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والصين والبرازيل.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون، إلى جانب أكثر من 59 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 232 ألف إصابة و24 ألف وفاة، وإيطاليا نحو 202 ألف إصابة و27 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفًا و858 إصابة و4633 وفاة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:53 AM

حتى صباح اليوم.. تعرّف على آخر أرقام إصابات ووفيات ومتعافي كورونا عالميًّا

الولايات المتحدة في أعلى قائمة الدول من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة تليها إسبانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,168

أظهرت البيانات المجمَّعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى ثلاثة ملايين و140 ألف حالة حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش من صباح اليوم (الأربعاء).

وأفادت منصة «وورلد ميترز» الدولية المتخصصة في الإحصاءات، أن مجموع المتعافين تجاوز 959 ألفًا، فيما تخطى عدد الوفيات الـ218 ألف حالة.

ووفق "الألمانية": تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والصين والبرازيل.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون، إلى جانب أكثر من 59 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 232 ألف إصابة و24 ألف وفاة، وإيطاليا نحو 202 ألف إصابة و27 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفًا و858 إصابة و4633 وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,670
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,339
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,743
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,761

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة