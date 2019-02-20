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"تقنية البنات" بالطائف تطلق مبادرة "الاحتيال الرقمي"

للتوعية بماهيته وكيفية التعامل معه قانونيًا

أطلقت الكلية التقنية للبنات بالطائف مبادرة "الاحتيال الرقمي" مطلع الأسبوع الحالي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وأوضحت عميدة الكلية ابتهال الحمياني أن المبادرة تقدم خدمات تثقيفية وتوعوية لكافة فئات المجتمع المحلي بماهية العالم الرقمي واحتيال التقنية الرقمية وما يترتب عليها من جرائم إلكترونية، لذلك جاءت المبادرة بهدف التوعية بماهية الاحتيال الرقمي وكيفية التعامل معه قانونيًا لضمان حماية المجتمع من الاحتيال، نظراً لكثرة وتعدد أوجه الاحتيال الرقمي في الوقت الحالي.

وتتضمن المبادرة عدة فعاليات منها؛ نشر مواد توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع، وكذلك إقامة لقاء افتراضي لتقديم الاستشارات في المجالات المالية والقانونية، وأيضًا سيقام معرض تشكيلي مبتكر يمثل الجرائم الإلكترونية وأثرها على المجتمع، وستعقد ورش عمل وبرامج تدريبية ينفذها مختصون في المجال التقني.

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"تقنية البنات" بالطائف تطلق مبادرة "الاحتيال الرقمي"
سبق

أطلقت الكلية التقنية للبنات بالطائف مبادرة "الاحتيال الرقمي" مطلع الأسبوع الحالي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وأوضحت عميدة الكلية ابتهال الحمياني أن المبادرة تقدم خدمات تثقيفية وتوعوية لكافة فئات المجتمع المحلي بماهية العالم الرقمي واحتيال التقنية الرقمية وما يترتب عليها من جرائم إلكترونية، لذلك جاءت المبادرة بهدف التوعية بماهية الاحتيال الرقمي وكيفية التعامل معه قانونيًا لضمان حماية المجتمع من الاحتيال، نظراً لكثرة وتعدد أوجه الاحتيال الرقمي في الوقت الحالي.

وتتضمن المبادرة عدة فعاليات منها؛ نشر مواد توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع، وكذلك إقامة لقاء افتراضي لتقديم الاستشارات في المجالات المالية والقانونية، وأيضًا سيقام معرض تشكيلي مبتكر يمثل الجرائم الإلكترونية وأثرها على المجتمع، وستعقد ورش عمل وبرامج تدريبية ينفذها مختصون في المجال التقني.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
06:54 PM

"تقنية البنات" بالطائف تطلق مبادرة "الاحتيال الرقمي"

للتوعية بماهيته وكيفية التعامل معه قانونيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الكلية التقنية للبنات بالطائف مبادرة "الاحتيال الرقمي" مطلع الأسبوع الحالي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وأوضحت عميدة الكلية ابتهال الحمياني أن المبادرة تقدم خدمات تثقيفية وتوعوية لكافة فئات المجتمع المحلي بماهية العالم الرقمي واحتيال التقنية الرقمية وما يترتب عليها من جرائم إلكترونية، لذلك جاءت المبادرة بهدف التوعية بماهية الاحتيال الرقمي وكيفية التعامل معه قانونيًا لضمان حماية المجتمع من الاحتيال، نظراً لكثرة وتعدد أوجه الاحتيال الرقمي في الوقت الحالي.

وتتضمن المبادرة عدة فعاليات منها؛ نشر مواد توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع، وكذلك إقامة لقاء افتراضي لتقديم الاستشارات في المجالات المالية والقانونية، وأيضًا سيقام معرض تشكيلي مبتكر يمثل الجرائم الإلكترونية وأثرها على المجتمع، وستعقد ورش عمل وبرامج تدريبية ينفذها مختصون في المجال التقني.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,176
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,584
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,230
38 مليار ..

38 مليار ..

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15,178

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