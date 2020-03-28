ارتفاع قياسي.. 14 وفاة جديدة بكورونا في الفلبين

إجمالي الإصابات المؤكدة يتجاوز حاجز الألف حالة

أعلنت الفلبين تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1000 إصابة.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيلها 272 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1075 حالة، بينما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 68 حالة وفاة.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات والوفيات بالفيروس منذ بدء كورونا تفشيه في الفلبين.

وأشارت وزارة الصحة الفلبينية إلى أن أربعة مصابين قد تم تعافيهم الكامل من الفيروس منذ أمس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 35 شخصًا.