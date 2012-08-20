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تعليم جازان ينفذ جولات ميدانية لتأمين وسائل السلامة بالمدارس استعدادًا للعام الجديد

ضمن خططها للتأكد من جاهزية المباني المدرسية من الناحية الإنشائية والكهربائية

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة خلال وقت مبكر هذا العام؛ تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة لتأمين وسلامة المدارس التابعة لها ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ من خلال تأمين وتجهيز واستكمال وسائل وأنظمة السلامة في المدارس والمنشآت التعليمية، وتنفيذ العديد من الجولات الميدانية لتفقد وسائل السلامة فيها للتأكد من صلاحيتها ومدى جاهزيتها، والتأكد من جاهزية المباني المدرسية من الناحية الإنشائية والكهربائية، وصيانة واستحداث مخارج للطوارئ وتأهيل وتأمين حراسات أمنية للبنين والبنات.

وتفصيلًا: كشف تعليم جازان عن اكتمال عدد من مشاريع تجهيزات السلامة للمدارس التابعة له بهدف تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، مبينًا الانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إنذار وإطفاء لعدد 38 مدرسة، والانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إطفاء لعدد 25 مدرسة، بالإضافة إلى الانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إنذار لعدد 38 مدرسة، كما تمت معالجة أكثر من 40 بلاغًا مدرسيًّا بخصوص صيانة وسائل السلامة.

ونفذت الإدارة عدة جولات ميدانية من قبل مشرفي ومشرفات إدارة الأمن والسلامة على مدارس المنطقة بمختلف مكاتب التعليم التابعة لها؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لبداية العام الدراسي الجديد ولتحقيق عودة آمنة تماشيًا مع توجيهات الوزارة.

وأوضحت الإدارة الانتهاء من تأمين 229 حارس وحارسة أمن مدرسية بالمدارس ومدارس الطفولة المستحدثة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة، للإسهام في بناء منظومة تعليمية آمنة، وذلك ضمن مبادرة مشروع الحراسات الأمنية في المدارس التي أطلقتها وزارة التعليم لتحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، وتحقيق بيئة آمنة للطلاب والطالبات، ورفع مستوى الجاهزية والتأهُّب وخطط الاستعداد والإخلاء عند حدوث أي طارئ، كما تم استحداث وتأهيل عدد من مخارج وسلالم الطوارئ بمدارس المنطقة.

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تعليم جازان ينفذ جولات ميدانية لتأمين وسائل السلامة بالمدارس استعدادًا للعام الجديد
سبق

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة خلال وقت مبكر هذا العام؛ تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة لتأمين وسلامة المدارس التابعة لها ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ من خلال تأمين وتجهيز واستكمال وسائل وأنظمة السلامة في المدارس والمنشآت التعليمية، وتنفيذ العديد من الجولات الميدانية لتفقد وسائل السلامة فيها للتأكد من صلاحيتها ومدى جاهزيتها، والتأكد من جاهزية المباني المدرسية من الناحية الإنشائية والكهربائية، وصيانة واستحداث مخارج للطوارئ وتأهيل وتأمين حراسات أمنية للبنين والبنات.

وتفصيلًا: كشف تعليم جازان عن اكتمال عدد من مشاريع تجهيزات السلامة للمدارس التابعة له بهدف تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، مبينًا الانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إنذار وإطفاء لعدد 38 مدرسة، والانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إطفاء لعدد 25 مدرسة، بالإضافة إلى الانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إنذار لعدد 38 مدرسة، كما تمت معالجة أكثر من 40 بلاغًا مدرسيًّا بخصوص صيانة وسائل السلامة.

ونفذت الإدارة عدة جولات ميدانية من قبل مشرفي ومشرفات إدارة الأمن والسلامة على مدارس المنطقة بمختلف مكاتب التعليم التابعة لها؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لبداية العام الدراسي الجديد ولتحقيق عودة آمنة تماشيًا مع توجيهات الوزارة.

وأوضحت الإدارة الانتهاء من تأمين 229 حارس وحارسة أمن مدرسية بالمدارس ومدارس الطفولة المستحدثة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة، للإسهام في بناء منظومة تعليمية آمنة، وذلك ضمن مبادرة مشروع الحراسات الأمنية في المدارس التي أطلقتها وزارة التعليم لتحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، وتحقيق بيئة آمنة للطلاب والطالبات، ورفع مستوى الجاهزية والتأهُّب وخطط الاستعداد والإخلاء عند حدوث أي طارئ، كما تم استحداث وتأهيل عدد من مخارج وسلالم الطوارئ بمدارس المنطقة.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
08:51 PM

تعليم جازان ينفذ جولات ميدانية لتأمين وسائل السلامة بالمدارس استعدادًا للعام الجديد

ضمن خططها للتأكد من جاهزية المباني المدرسية من الناحية الإنشائية والكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة خلال وقت مبكر هذا العام؛ تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة لتأمين وسلامة المدارس التابعة لها ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ من خلال تأمين وتجهيز واستكمال وسائل وأنظمة السلامة في المدارس والمنشآت التعليمية، وتنفيذ العديد من الجولات الميدانية لتفقد وسائل السلامة فيها للتأكد من صلاحيتها ومدى جاهزيتها، والتأكد من جاهزية المباني المدرسية من الناحية الإنشائية والكهربائية، وصيانة واستحداث مخارج للطوارئ وتأهيل وتأمين حراسات أمنية للبنين والبنات.

وتفصيلًا: كشف تعليم جازان عن اكتمال عدد من مشاريع تجهيزات السلامة للمدارس التابعة له بهدف تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، مبينًا الانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إنذار وإطفاء لعدد 38 مدرسة، والانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إطفاء لعدد 25 مدرسة، بالإضافة إلى الانتهاء من عملية توريد وتركيب أجهزة إنذار لعدد 38 مدرسة، كما تمت معالجة أكثر من 40 بلاغًا مدرسيًّا بخصوص صيانة وسائل السلامة.

ونفذت الإدارة عدة جولات ميدانية من قبل مشرفي ومشرفات إدارة الأمن والسلامة على مدارس المنطقة بمختلف مكاتب التعليم التابعة لها؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لبداية العام الدراسي الجديد ولتحقيق عودة آمنة تماشيًا مع توجيهات الوزارة.

وأوضحت الإدارة الانتهاء من تأمين 229 حارس وحارسة أمن مدرسية بالمدارس ومدارس الطفولة المستحدثة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة، للإسهام في بناء منظومة تعليمية آمنة، وذلك ضمن مبادرة مشروع الحراسات الأمنية في المدارس التي أطلقتها وزارة التعليم لتحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، وتحقيق بيئة آمنة للطلاب والطالبات، ورفع مستوى الجاهزية والتأهُّب وخطط الاستعداد والإخلاء عند حدوث أي طارئ، كما تم استحداث وتأهيل عدد من مخارج وسلالم الطوارئ بمدارس المنطقة.

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