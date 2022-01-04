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الجامعة العربية تدعو الأطراف السودانية إلى الحوار البناء لحل الأزمة

"أبو الغيط" طالب بالتوصل إلى أرضية تفاهم تحافظ على المكتسبات

أعلن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يرى أن التشاور المكثف والحوار البناء بين مختلف الأطراف في السودان، هو الوسيلة الوحيدة وحجر الزاوية لحل الأزمة الحالية، وتحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية والانتقال الديمقراطي.

وذكر المصدر في بيان نشرته الجامعة، أن "أبو الغيط" يتابع عن كثب المبادرات المختلفة، التي تقدم بها عدد من الأحزاب والمكونات السياسية السودانية في الآونة الأخيرة، بشأن معالجة تحديات الفترة الانتقالية.

وبين أن الأمين العام يدعو إلى ضرورة العمل سريعاً بين شركاء الوطن للتوصل إلى أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات المهمة، التي تحققت خلال العامين الماضيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجامعة العربية تدعو الأطراف السودانية إلى الحوار البناء لحل الأزمة
سبق

أعلن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يرى أن التشاور المكثف والحوار البناء بين مختلف الأطراف في السودان، هو الوسيلة الوحيدة وحجر الزاوية لحل الأزمة الحالية، وتحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية والانتقال الديمقراطي.

وذكر المصدر في بيان نشرته الجامعة، أن "أبو الغيط" يتابع عن كثب المبادرات المختلفة، التي تقدم بها عدد من الأحزاب والمكونات السياسية السودانية في الآونة الأخيرة، بشأن معالجة تحديات الفترة الانتقالية.

وبين أن الأمين العام يدعو إلى ضرورة العمل سريعاً بين شركاء الوطن للتوصل إلى أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات المهمة، التي تحققت خلال العامين الماضيين.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
02:39 PM

الجامعة العربية تدعو الأطراف السودانية إلى الحوار البناء لحل الأزمة

"أبو الغيط" طالب بالتوصل إلى أرضية تفاهم تحافظ على المكتسبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يرى أن التشاور المكثف والحوار البناء بين مختلف الأطراف في السودان، هو الوسيلة الوحيدة وحجر الزاوية لحل الأزمة الحالية، وتحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية والانتقال الديمقراطي.

وذكر المصدر في بيان نشرته الجامعة، أن "أبو الغيط" يتابع عن كثب المبادرات المختلفة، التي تقدم بها عدد من الأحزاب والمكونات السياسية السودانية في الآونة الأخيرة، بشأن معالجة تحديات الفترة الانتقالية.

وبين أن الأمين العام يدعو إلى ضرورة العمل سريعاً بين شركاء الوطن للتوصل إلى أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات المهمة، التي تحققت خلال العامين الماضيين.

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