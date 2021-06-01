"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على عسير

تشمل "بيشة وتثليث" حتى الـ 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير اليوم.

وقال المركز إن تأثيرات هذه الحالة المصاحبة لها؛ تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث.

وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.