"السهلي" يقلد "البارقي" رتبة "نقيب"

قلّد مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السهلي، النقيب سليمان علي البارقي رتبته الجديدة.
جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "نقيب".
قلّد مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السهلي، النقيب سليمان علي البارقي رتبته الجديدة.
جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "نقيب".
قلّد مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السهلي، النقيب سليمان علي البارقي رتبته الجديدة.
جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "نقيب".
قلّد مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السهلي، النقيب سليمان علي البارقي رتبته الجديدة.
جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "نقيب".