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"العتيبي" يطلق أسبوع البحث العلمي الأول بالجامعة الإسلامية

يتضمن أكثر من 40 فعالية لهيئات التدريس والطلاب

أطلق مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، الأحد، فعاليات أسبوع البحث العلمي الأول للعام الحالي، بقاعة الملك سعود.

جاء ذلك، بحضور وكيل الجامعة، الدكتور حسين بن شريف العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور حسن بن عبدالمنعم العوفي، ومدير المحتوى الرقمي في المكتبة الرقيمة السعودية، طلال الجلفان، وعدد من عمداء الكليات ومنسوبي وطلاب الجامعة.

وصرح عميد البحث العلمي بالجامعة، الدكتور صالح العمري، بأن أسبوع البحث العلمي والذي يتضمن أكثر من 40 فعالية، بالتعاون مع المكتبة الرقمية، يستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس، ويهدف إلى تعزيز الجانب المعرفي والبحثي، ونشر ثقافة البحث العلمي والتعريف بمصادر المعرفة الإلكترونية الجديدة والمجلات المصنفة وغيرها.

ولفت إلى جهود العمادة في تشجيع المشاريع البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، موضحًا أن الفعاليات تتضمن ندوات علمية ومحاضرات ومعارض مصاحبة يشارك بها عدد من الباحثين من مختلف الكليات.

وشكر عميد البحث العلمي، إدارة الجامعة ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، على دعمهما وتشجيعهما الدائم لمسيرة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية، ولكل ما من شأنه أن يخدم أعضاء هيئة التدريس ويرتقي بالعمل الأكاديمي.

الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العتيبي" يطلق أسبوع البحث العلمي الأول بالجامعة الإسلامية
سبق

أطلق مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، الأحد، فعاليات أسبوع البحث العلمي الأول للعام الحالي، بقاعة الملك سعود.

جاء ذلك، بحضور وكيل الجامعة، الدكتور حسين بن شريف العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور حسن بن عبدالمنعم العوفي، ومدير المحتوى الرقمي في المكتبة الرقيمة السعودية، طلال الجلفان، وعدد من عمداء الكليات ومنسوبي وطلاب الجامعة.

وصرح عميد البحث العلمي بالجامعة، الدكتور صالح العمري، بأن أسبوع البحث العلمي والذي يتضمن أكثر من 40 فعالية، بالتعاون مع المكتبة الرقمية، يستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس، ويهدف إلى تعزيز الجانب المعرفي والبحثي، ونشر ثقافة البحث العلمي والتعريف بمصادر المعرفة الإلكترونية الجديدة والمجلات المصنفة وغيرها.

ولفت إلى جهود العمادة في تشجيع المشاريع البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، موضحًا أن الفعاليات تتضمن ندوات علمية ومحاضرات ومعارض مصاحبة يشارك بها عدد من الباحثين من مختلف الكليات.

وشكر عميد البحث العلمي، إدارة الجامعة ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، على دعمهما وتشجيعهما الدائم لمسيرة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية، ولكل ما من شأنه أن يخدم أعضاء هيئة التدريس ويرتقي بالعمل الأكاديمي.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
04:23 PM

"العتيبي" يطلق أسبوع البحث العلمي الأول بالجامعة الإسلامية

يتضمن أكثر من 40 فعالية لهيئات التدريس والطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، الأحد، فعاليات أسبوع البحث العلمي الأول للعام الحالي، بقاعة الملك سعود.

جاء ذلك، بحضور وكيل الجامعة، الدكتور حسين بن شريف العبدلي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور حسن بن عبدالمنعم العوفي، ومدير المحتوى الرقمي في المكتبة الرقيمة السعودية، طلال الجلفان، وعدد من عمداء الكليات ومنسوبي وطلاب الجامعة.

وصرح عميد البحث العلمي بالجامعة، الدكتور صالح العمري، بأن أسبوع البحث العلمي والذي يتضمن أكثر من 40 فعالية، بالتعاون مع المكتبة الرقمية، يستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس، ويهدف إلى تعزيز الجانب المعرفي والبحثي، ونشر ثقافة البحث العلمي والتعريف بمصادر المعرفة الإلكترونية الجديدة والمجلات المصنفة وغيرها.

ولفت إلى جهود العمادة في تشجيع المشاريع البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، موضحًا أن الفعاليات تتضمن ندوات علمية ومحاضرات ومعارض مصاحبة يشارك بها عدد من الباحثين من مختلف الكليات.

وشكر عميد البحث العلمي، إدارة الجامعة ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، على دعمهما وتشجيعهما الدائم لمسيرة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية، ولكل ما من شأنه أن يخدم أعضاء هيئة التدريس ويرتقي بالعمل الأكاديمي.

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