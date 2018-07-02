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إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة متخصّصة في بيع العطور وأدوات التجميل، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بمخالفتها ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية.

وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، مخالفة إحدى الشركات المتخصّصة في بيع العطور وأدوات التجميل ضوابط وشروط تراخيص التخفيضات التجارية، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وبناءً عليه تمّ تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقّق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أيّ تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على العروض الوهمية كافة.

هذا وتؤكّد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدّي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدّهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع وضرر بالمستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين، إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة متخصّصة في بيع العطور وأدوات التجميل، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بمخالفتها ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية.

وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، مخالفة إحدى الشركات المتخصّصة في بيع العطور وأدوات التجميل ضوابط وشروط تراخيص التخفيضات التجارية، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وبناءً عليه تمّ تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقّق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أيّ تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على العروض الوهمية كافة.

هذا وتؤكّد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدّي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدّهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع وضرر بالمستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين، إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
12:44 PM

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة متخصّصة في بيع العطور وأدوات التجميل، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بمخالفتها ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية.

وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، مخالفة إحدى الشركات المتخصّصة في بيع العطور وأدوات التجميل ضوابط وشروط تراخيص التخفيضات التجارية، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وبناءً عليه تمّ تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقّق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أيّ تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على العروض الوهمية كافة.

هذا وتؤكّد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدّي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدّهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع وضرر بالمستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين، إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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