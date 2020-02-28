النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسوغات المنح تكشف أسباب الاستحقاق.. لماذا تُوّجت السعودية بجائزة الحكومة الرائدة عالميًّا؟

بنية اتصالية متطورة.. تُوَفّر أعلى سرعة إنترنت في العالم

حصدت السعودية جائزة الحكومة الرائدة، من مجلس الاتصالات العالمي لعام 2020؛ وذلك في آخر حلقة من مسلسل حصول المملكة على شهادات الجهات الدولية المستقلة؛ ومنها صندوق النقد الدولي، الذي تَوَقّع ارتفاع النمو الاقتصادي السعودي إلى 2.1 % عام 2020.. تلك الشهادات التي تبرهن على قوة الاقتصاد السعودي، وتنامي قطاعاته وتطورها المستمر، ومنها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي حصلت فيه المملكة على جائزة الحكومة الرائدة، التي تشير إلى تمتع أداء قطاع الاتصالات السعودي بأعلى معايير دولية، من حيث تَحوّل البنية الاتصالية إلى بنية رقمية، في إنشاء شبكات الإنترنت، وتوفير أعلى سرعة خدمة للمستخدمين.

وتكشف مسوغات حصول المملكة على الجائزة، عن المستوى الحالي لقطاع الاتصالات السعودي، وقوة اقتصادها؛ إذ أرجَعَ مجلس الاتصالات العالمي أسبابَ منحه للجائزة لها إلى "تميز جهودها في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والإبداع، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ كالتزامها بمبدأ الشفافية، وإشراك مرئيات العموم، بالإضافة إلى الاستقلال التنظيمي"، وتشرح تلك المسوغات الأسباب الحقيقية لاستحقاق المملكة للجائزة.

وتُعد الجائزة ثمرةً مباشرة لتطبيق برنامج "رؤية 2030"، التي وضعت ضمن أولوياتها "إنشاء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر"؛ وهو ما ترجم في قطاع الاتصالات بامتلاك السعودية بنية رقمية متطورة وتشريعات وأنظمة تنسجم مع المستجدات العالمية؛ طِبقًا لما أشار إليه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في تأكيده على ارتباط حصول المملكة على جائزة الحكومة الرائدة بتطبيق "رؤية 2030"؛ وهو ما تَجَسّد في بعض مظاهره في البنية الرقمية للشبكات وزيادة سرعة الإنترنت.

ويلمس التطور التقني لقطاع الاتصالات السعودي، في انضمام المملكة إلى أوائل الدول التي أطلقت خدمة الجيل الخامس، باعتباره أحد مكونات البنية الرقمية للاتصالات في السعودية، والذي "بلغ عدد أبراجه عبر المملكة حوالى ٦٥٠٠ برج، إضافة إلى ٥٤١ محطة في مكة المكرمة ومطار نيوم، مما جعل المملكة الأولى في المنطقة في تغطية الجيل الخامس والرابعة عالميًّا"، والجيل الخامس جيل جديد من الاتصالات يقدم سرعات إنترنت أعلى من الجيل الرابع، ويدعم عددًا أكبر من الأجهزة الذكية بإطار أوسع من الهواتف؛ مما سيوفر المتطلبات الاتصالية لتحول المملكة إلى الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقيمة.

المملكة العربية السعودية جائزة مجلس الاتصالات العالمي 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسوغات المنح تكشف أسباب الاستحقاق.. لماذا تُوّجت السعودية بجائزة الحكومة الرائدة عالميًّا؟
سبق

حصدت السعودية جائزة الحكومة الرائدة، من مجلس الاتصالات العالمي لعام 2020؛ وذلك في آخر حلقة من مسلسل حصول المملكة على شهادات الجهات الدولية المستقلة؛ ومنها صندوق النقد الدولي، الذي تَوَقّع ارتفاع النمو الاقتصادي السعودي إلى 2.1 % عام 2020.. تلك الشهادات التي تبرهن على قوة الاقتصاد السعودي، وتنامي قطاعاته وتطورها المستمر، ومنها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي حصلت فيه المملكة على جائزة الحكومة الرائدة، التي تشير إلى تمتع أداء قطاع الاتصالات السعودي بأعلى معايير دولية، من حيث تَحوّل البنية الاتصالية إلى بنية رقمية، في إنشاء شبكات الإنترنت، وتوفير أعلى سرعة خدمة للمستخدمين.

وتكشف مسوغات حصول المملكة على الجائزة، عن المستوى الحالي لقطاع الاتصالات السعودي، وقوة اقتصادها؛ إذ أرجَعَ مجلس الاتصالات العالمي أسبابَ منحه للجائزة لها إلى "تميز جهودها في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والإبداع، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ كالتزامها بمبدأ الشفافية، وإشراك مرئيات العموم، بالإضافة إلى الاستقلال التنظيمي"، وتشرح تلك المسوغات الأسباب الحقيقية لاستحقاق المملكة للجائزة.

وتُعد الجائزة ثمرةً مباشرة لتطبيق برنامج "رؤية 2030"، التي وضعت ضمن أولوياتها "إنشاء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر"؛ وهو ما ترجم في قطاع الاتصالات بامتلاك السعودية بنية رقمية متطورة وتشريعات وأنظمة تنسجم مع المستجدات العالمية؛ طِبقًا لما أشار إليه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في تأكيده على ارتباط حصول المملكة على جائزة الحكومة الرائدة بتطبيق "رؤية 2030"؛ وهو ما تَجَسّد في بعض مظاهره في البنية الرقمية للشبكات وزيادة سرعة الإنترنت.

ويلمس التطور التقني لقطاع الاتصالات السعودي، في انضمام المملكة إلى أوائل الدول التي أطلقت خدمة الجيل الخامس، باعتباره أحد مكونات البنية الرقمية للاتصالات في السعودية، والذي "بلغ عدد أبراجه عبر المملكة حوالى ٦٥٠٠ برج، إضافة إلى ٥٤١ محطة في مكة المكرمة ومطار نيوم، مما جعل المملكة الأولى في المنطقة في تغطية الجيل الخامس والرابعة عالميًّا"، والجيل الخامس جيل جديد من الاتصالات يقدم سرعات إنترنت أعلى من الجيل الرابع، ويدعم عددًا أكبر من الأجهزة الذكية بإطار أوسع من الهواتف؛ مما سيوفر المتطلبات الاتصالية لتحول المملكة إلى الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقيمة.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
04:46 PM

مسوغات المنح تكشف أسباب الاستحقاق.. لماذا تُوّجت السعودية بجائزة الحكومة الرائدة عالميًّا؟

بنية اتصالية متطورة.. تُوَفّر أعلى سرعة إنترنت في العالم

A A A
محمد صبح - الرياض
0
807

حصدت السعودية جائزة الحكومة الرائدة، من مجلس الاتصالات العالمي لعام 2020؛ وذلك في آخر حلقة من مسلسل حصول المملكة على شهادات الجهات الدولية المستقلة؛ ومنها صندوق النقد الدولي، الذي تَوَقّع ارتفاع النمو الاقتصادي السعودي إلى 2.1 % عام 2020.. تلك الشهادات التي تبرهن على قوة الاقتصاد السعودي، وتنامي قطاعاته وتطورها المستمر، ومنها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي حصلت فيه المملكة على جائزة الحكومة الرائدة، التي تشير إلى تمتع أداء قطاع الاتصالات السعودي بأعلى معايير دولية، من حيث تَحوّل البنية الاتصالية إلى بنية رقمية، في إنشاء شبكات الإنترنت، وتوفير أعلى سرعة خدمة للمستخدمين.

وتكشف مسوغات حصول المملكة على الجائزة، عن المستوى الحالي لقطاع الاتصالات السعودي، وقوة اقتصادها؛ إذ أرجَعَ مجلس الاتصالات العالمي أسبابَ منحه للجائزة لها إلى "تميز جهودها في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والإبداع، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ كالتزامها بمبدأ الشفافية، وإشراك مرئيات العموم، بالإضافة إلى الاستقلال التنظيمي"، وتشرح تلك المسوغات الأسباب الحقيقية لاستحقاق المملكة للجائزة.

وتُعد الجائزة ثمرةً مباشرة لتطبيق برنامج "رؤية 2030"، التي وضعت ضمن أولوياتها "إنشاء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر"؛ وهو ما ترجم في قطاع الاتصالات بامتلاك السعودية بنية رقمية متطورة وتشريعات وأنظمة تنسجم مع المستجدات العالمية؛ طِبقًا لما أشار إليه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في تأكيده على ارتباط حصول المملكة على جائزة الحكومة الرائدة بتطبيق "رؤية 2030"؛ وهو ما تَجَسّد في بعض مظاهره في البنية الرقمية للشبكات وزيادة سرعة الإنترنت.

ويلمس التطور التقني لقطاع الاتصالات السعودي، في انضمام المملكة إلى أوائل الدول التي أطلقت خدمة الجيل الخامس، باعتباره أحد مكونات البنية الرقمية للاتصالات في السعودية، والذي "بلغ عدد أبراجه عبر المملكة حوالى ٦٥٠٠ برج، إضافة إلى ٥٤١ محطة في مكة المكرمة ومطار نيوم، مما جعل المملكة الأولى في المنطقة في تغطية الجيل الخامس والرابعة عالميًّا"، والجيل الخامس جيل جديد من الاتصالات يقدم سرعات إنترنت أعلى من الجيل الرابع، ويدعم عددًا أكبر من الأجهزة الذكية بإطار أوسع من الهواتف؛ مما سيوفر المتطلبات الاتصالية لتحول المملكة إلى الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقيمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,868
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,440
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,740
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,002

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة