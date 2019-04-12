بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة "ليتهم يسمعوني" التي تستهدف الصم البكم بمكة المكرمة، في يومها الأول من أجل إيصال المساعدات لهم في منازلهم؛ 118 أسرة حتى الآن. أوضح ذلك لـ"سبق" نائب رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، الدكتور طلق المسعودي، مشيرًا إلى أن العدد الأول منذ انطلاق المبادرة بلغ 118 أسرة تندرج تحت فئة "الصم والبكم" بالعاصمة المقدسة. ولفت إلى أن العدد في تزايد ولا يزال التسجيل مستمرًّا، وأكد "المسعودي" أن المبادرة تأتي دعمًا لمبادرة "برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مؤخرًا. وأشار إلى أن الخطوة الثانية بعد تسجيل وحصر الأسماء من فئة "الصم والبكم" تتمثّل في إيصال المساعدات لتلك الأسر دون الحاجة للخروج من المنازل.

مبادرة "ليتهم يسمعوني" تستقبل 118 أسرة من فئة "الصم والبكم" في يومها الأول عبدالرزاق البجالي سبق 2020-04-12 بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة "ليتهم يسمعوني" التي تستهدف الصم البكم بمكة المكرمة، في يومها الأول من أجل إيصال المساعدات لهم في منازلهم؛ 118 أسرة حتى الآن.



أوضح ذلك لـ"سبق" نائب رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، الدكتور طلق المسعودي، مشيرًا إلى أن العدد الأول منذ انطلاق المبادرة بلغ 118 أسرة تندرج تحت فئة "الصم والبكم" بالعاصمة المقدسة.



ولفت إلى أن العدد في تزايد ولا يزال التسجيل مستمرًّا، وأكد "المسعودي" أن المبادرة تأتي دعمًا لمبادرة "برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مؤخرًا.



وأشار إلى أن الخطوة الثانية بعد تسجيل وحصر الأسماء من فئة "الصم والبكم" تتمثّل في إيصال المساعدات لتلك الأسر دون الحاجة للخروج من المنازل.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 08:06 PM

مبادرة "ليتهم يسمعوني" تستقبل 118 أسرة من فئة "الصم والبكم" في يومها الأول بعد أن دشنت رابطًا للتسجيل بهدف إيصال المساعدات لهم





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بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة "ليتهم يسمعوني" التي تستهدف الصم البكم بمكة المكرمة، في يومها الأول من أجل إيصال المساعدات لهم في منازلهم؛ 118 أسرة حتى الآن.



أوضح ذلك لـ"سبق" نائب رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، الدكتور طلق المسعودي، مشيرًا إلى أن العدد الأول منذ انطلاق المبادرة بلغ 118 أسرة تندرج تحت فئة "الصم والبكم" بالعاصمة المقدسة.



ولفت إلى أن العدد في تزايد ولا يزال التسجيل مستمرًّا، وأكد "المسعودي" أن المبادرة تأتي دعمًا لمبادرة "برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مؤخرًا.



وأشار إلى أن الخطوة الثانية بعد تسجيل وحصر الأسماء من فئة "الصم والبكم" تتمثّل في إيصال المساعدات لتلك الأسر دون الحاجة للخروج من المنازل.