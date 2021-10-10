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على  حساب  بلجيكا.. إيطاليا تخطف المركز الثالث في دوري الأمم

حقق منتخب إيطاليا المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد ملعب "أليانز ستاديوم" في مباراة تحديد المركز الثالث.

منح نيكولو باريلا التقدم لإيطاليا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 47 وأضاف زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من علامة الجزاء قبل أن يقلص شارل دي كيتيلياري النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ويتواجه في وقت لاحق من اليوم المنتخبان الفرنسي والإسباني في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "سان سيرو".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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على  حساب  بلجيكا.. إيطاليا تخطف المركز الثالث في دوري الأمم
سبق

حقق منتخب إيطاليا المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد ملعب "أليانز ستاديوم" في مباراة تحديد المركز الثالث.

منح نيكولو باريلا التقدم لإيطاليا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 47 وأضاف زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من علامة الجزاء قبل أن يقلص شارل دي كيتيلياري النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ويتواجه في وقت لاحق من اليوم المنتخبان الفرنسي والإسباني في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "سان سيرو".

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
06:52 PM

على  حساب  بلجيكا.. إيطاليا تخطف المركز الثالث في دوري الأمم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق منتخب إيطاليا المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد ملعب "أليانز ستاديوم" في مباراة تحديد المركز الثالث.

منح نيكولو باريلا التقدم لإيطاليا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 47 وأضاف زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من علامة الجزاء قبل أن يقلص شارل دي كيتيلياري النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ويتواجه في وقت لاحق من اليوم المنتخبان الفرنسي والإسباني في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "سان سيرو".

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