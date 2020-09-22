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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ

بالفيديو.. "في مثل هذا اليوم من ذلك العام" معهد الإدارة يتميَّز بعمل وطني جديد

قدَّم لوحات فنية جميلة تعبِّر عن مرحلة التأسيس والفخر بما تحقق

أنتج معهد الإدارة العامة عملاً إبداعيًّا مميزًا تزامنًا مع الذكرى الـ90 لتوحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

وتحت عنوان "في مثل هذا اليوم من ذلك العام" غرّد حساب معهد الإدارة العامة بالعمل الذي يقدِّم لوحات فنية جميلة، تعبِّر عن مرحلة التأسيس والفخر والعزة بما تحقق لهدا الوطن العظيم من أمجاد. وكلمات العمل هي:

"في مثل هذا اليوم من ذلك العام

سمى باسم الله وأصدر قراره

عبد العزيز اللي على الحق مقدام

وحد قلوب الشعب وأمّن دياره

تسعين عام لقبلة الدين خدام

نصعد إلى العليا بعزم وجداره

تسعين عام إنجاز .. وأمجاد قدام

يشهد لنا التاريخ مجد وحضارة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "في مثل هذا اليوم من ذلك العام" معهد الإدارة يتميَّز بعمل وطني جديد
سبق

أنتج معهد الإدارة العامة عملاً إبداعيًّا مميزًا تزامنًا مع الذكرى الـ90 لتوحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

وتحت عنوان "في مثل هذا اليوم من ذلك العام" غرّد حساب معهد الإدارة العامة بالعمل الذي يقدِّم لوحات فنية جميلة، تعبِّر عن مرحلة التأسيس والفخر والعزة بما تحقق لهدا الوطن العظيم من أمجاد. وكلمات العمل هي:

"في مثل هذا اليوم من ذلك العام

سمى باسم الله وأصدر قراره

عبد العزيز اللي على الحق مقدام

وحد قلوب الشعب وأمّن دياره

تسعين عام لقبلة الدين خدام

نصعد إلى العليا بعزم وجداره

تسعين عام إنجاز .. وأمجاد قدام

يشهد لنا التاريخ مجد وحضارة".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
08:15 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:42 AM

بالفيديو.. "في مثل هذا اليوم من ذلك العام" معهد الإدارة يتميَّز بعمل وطني جديد

قدَّم لوحات فنية جميلة تعبِّر عن مرحلة التأسيس والفخر بما تحقق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,037

أنتج معهد الإدارة العامة عملاً إبداعيًّا مميزًا تزامنًا مع الذكرى الـ90 لتوحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

وتحت عنوان "في مثل هذا اليوم من ذلك العام" غرّد حساب معهد الإدارة العامة بالعمل الذي يقدِّم لوحات فنية جميلة، تعبِّر عن مرحلة التأسيس والفخر والعزة بما تحقق لهدا الوطن العظيم من أمجاد. وكلمات العمل هي:

"في مثل هذا اليوم من ذلك العام

سمى باسم الله وأصدر قراره

عبد العزيز اللي على الحق مقدام

وحد قلوب الشعب وأمّن دياره

تسعين عام لقبلة الدين خدام

نصعد إلى العليا بعزم وجداره

تسعين عام إنجاز .. وأمجاد قدام

يشهد لنا التاريخ مجد وحضارة".

اعلان

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