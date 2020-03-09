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اجتماعات بـ"تعليم جازان" لإقرار خطة تفعيل البدائل الإلكترونية

إنفاذًا لتوجيهات وزير التعليم المتعلقة بتفعيل المدارس الافتراضية

شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لجنة إلكترونية خاصة لخدمة الطلاب والطالبات لشرح كيفية وأهمية التواصل الإلكتروني عبر (بوابة التعليم الوطنية (عين)، ومنظومة التعليم الموحدة، وبوابة المستقبل) وذلك للاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي يستطيع الطالب من خلالها مواصلة عمليات التعلم والتواصل مع معلميه، وذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير التعليم المتعلقة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة.

وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها الإلكترونية لإقرار خطة العمل الخاصة بتفعيل البدائل الإلكترونية والتعليم عن بعد وبيان دور مكاتب التعليم والجهات التعليمية في المرحلة الحالية، وتوعية أولياء الأمور والمجتمع بأهمية تفعيل هذه البدائل لدعم استمرار العملية التعليمية.

وشدد المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي على ثقته بجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة للقيام بدورهم الوطني لخدمة الأجيال ودعم استمرار العملية التعليمية وإنجاح خطط الوزارة في هذا الجانب، لافتًا إلى أن الإدارة ستحرص على توفير الدعم لاستمرار العمل التعليمي عبر المدارس الافتراضية ووسائل التعلم عن بعد، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية هذه الخطط في مسيرة تعليم أبنائهم وبناتهم والرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن.

وزارة التعليم تعليم جازان بوابة التعليم الوطنية عين تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

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اجتماعات بـ"تعليم جازان" لإقرار خطة تفعيل البدائل الإلكترونية
سبق

شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لجنة إلكترونية خاصة لخدمة الطلاب والطالبات لشرح كيفية وأهمية التواصل الإلكتروني عبر (بوابة التعليم الوطنية (عين)، ومنظومة التعليم الموحدة، وبوابة المستقبل) وذلك للاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي يستطيع الطالب من خلالها مواصلة عمليات التعلم والتواصل مع معلميه، وذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير التعليم المتعلقة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة.

وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها الإلكترونية لإقرار خطة العمل الخاصة بتفعيل البدائل الإلكترونية والتعليم عن بعد وبيان دور مكاتب التعليم والجهات التعليمية في المرحلة الحالية، وتوعية أولياء الأمور والمجتمع بأهمية تفعيل هذه البدائل لدعم استمرار العملية التعليمية.

وشدد المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي على ثقته بجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة للقيام بدورهم الوطني لخدمة الأجيال ودعم استمرار العملية التعليمية وإنجاح خطط الوزارة في هذا الجانب، لافتًا إلى أن الإدارة ستحرص على توفير الدعم لاستمرار العمل التعليمي عبر المدارس الافتراضية ووسائل التعلم عن بعد، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية هذه الخطط في مسيرة تعليم أبنائهم وبناتهم والرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:04 AM

اجتماعات بـ"تعليم جازان" لإقرار خطة تفعيل البدائل الإلكترونية

إنفاذًا لتوجيهات وزير التعليم المتعلقة بتفعيل المدارس الافتراضية

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محمد المواسي - جازان
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شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لجنة إلكترونية خاصة لخدمة الطلاب والطالبات لشرح كيفية وأهمية التواصل الإلكتروني عبر (بوابة التعليم الوطنية (عين)، ومنظومة التعليم الموحدة، وبوابة المستقبل) وذلك للاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي يستطيع الطالب من خلالها مواصلة عمليات التعلم والتواصل مع معلميه، وذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير التعليم المتعلقة بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة.

وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها الإلكترونية لإقرار خطة العمل الخاصة بتفعيل البدائل الإلكترونية والتعليم عن بعد وبيان دور مكاتب التعليم والجهات التعليمية في المرحلة الحالية، وتوعية أولياء الأمور والمجتمع بأهمية تفعيل هذه البدائل لدعم استمرار العملية التعليمية.

وشدد المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي على ثقته بجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة للقيام بدورهم الوطني لخدمة الأجيال ودعم استمرار العملية التعليمية وإنجاح خطط الوزارة في هذا الجانب، لافتًا إلى أن الإدارة ستحرص على توفير الدعم لاستمرار العمل التعليمي عبر المدارس الافتراضية ووسائل التعلم عن بعد، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية هذه الخطط في مسيرة تعليم أبنائهم وبناتهم والرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن.

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