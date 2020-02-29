معدات الحفريات تدهم مجرى وادي شهدان بصبيا.. وتهدّد الأرواح والغطاء النباتي

الأهالي رفعوا مطالباتهم إلى الجهات المعنية.. ويترقبون حدوث التدخل اللازم

انتشرت، مؤخراً، معدات الحفريات في مجرى وادي شهدان أحد أكبر أودية منطقة جازان، واقتلعت الأشجار، وحفرت حفريات، ونهلت بعضاً من الرمال، وسط مطالبات من أهالي قرية أبو الحجر التابعة لمحافظة صبيا بالتدخل وإيقاف ما أسموه بالعبث؛ نظراً لاتساع رقعة الأعمال.

وقال الأهالي لـ"سبق": هذا الموقع هو منتصف مجرى وادي شهدان قرب الكسارات القديمة، وما تقوم به هذه المعدات سيشكل تهديدًا للأرواح؛ نظراً لكونه مجاوراً للقرية لا تفصله إلا أمتار، ولا يقتصر التهديد على السكان، بل حتى على حلالهم لكون أكثرهم يقتاتون من تربية الأغنام وغيرها.

وأضافوا أن هذه الحفريات تجعل حلالهم في خطر؛ نظراً لكون وادي شهدان ووعال تجريان بذات المجرى، وهما من أكثر الأودية جرياناً، حيث ستمتلئ تلك الحفريات بمياه السيول.

وأوضح الأهالي أن العمليات التي تتواصل في الوادي ليست في موقع تنظيفات مجرى السيل، ولا توجد عقوم زراعية حتى تتواصل تلك الأعمال، وتقتلع الغطاء النباتي من الأشجار المتنوعة، والتي تشكل منظراً جمالياً يقصده المئات.

وأشاروا إلى أنهم رفعوا مطالباتهم للجهات المعنية في انتظار حدوث التدحل المنشود.