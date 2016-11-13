الأرامل في ذيل قائمة ممارسة الرياضة بالسعودية.. مَنْ الأول؟

وفقًا لنتائج مسح صحة الأسرة الصادر عن هيئة الإحصاء

تذيل الأرامل قائمة ممارسي الرياضة في السعودية، وتصدر المتزوجون بنسبة 50.35 %، وذلك بحسب نتائج مسح صحة الأسرة 2018م الصادر من الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن 30.40 % من المتزوجين السعوديين يمارسون الرياضة، وبلغت نسبة الذكور منهم 25.37 %، مقابل 9.04 % من الإناث، في حين بلغ إجمالي نسبة غير السعوديين 15.95 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 13.32 %، مقابل 2.63 % من الإناث.

وحل العزاب في المرتبة الثانية في ممارسة الرياضية بنسبة 47.83 % من إجمالي ممارسة الرياضة على مستوى السعودية، وبلغت نسبة السعوديين منهم 39.24 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 32.37 %، مقابل 6.87 % من الإناث، في حين بلغ إجمالي غير السعوديين 8.59 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 7.41 %، مقابل 1.18 % من الإناث.

وجاء المطلقون في المرتبة الثالثة في ممارسة الرياضة بنسبة 1.17 % من إجمالي ممارسة الرياضة على مستوى السعودية، وبلغت نسبة السعوديين منهم 1.02 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 0.47 %، مقابل 0.55 % من الإناث، في حين بلغ إجمالي غير السعوديين 0.15 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 0.07 %، مقابل 0.08 % من الإناث.

وتذيل الأرامل قائمة الترتيب بنسبة 0.64 % من إجمالي ممارسة الرياضة على مستوى السعودية، وبلغت نسبة السعوديين منهم 0.52 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 0.06 %، مقابل 0.46 % من الإناث، في حين بلغ إجمالي غير السعوديين 0.13 %، وبلغت نسبة الذكور منهم 0.03 %، مقابل 0.09 % من الإناث.

يُذكر أن المسح الميداني لممارسة الأسر الرياضة يهدف إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة الرياضة، إضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الاجتماعية، إضافة إلى توفير بيانات عن نِسَب ممارسة الأسرة.