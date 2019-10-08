"العتيبي" مديرًا عامًّا للأحوال المدنية بالقصيم

قرّر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تعيين مطلق العتيبي مديرًا عامًّا للأحوال المدنية في القصيم.
وتدرّج "العتيبي" بالعمل الإداري وتنقّل في أكثر من قطاع للداخلية حتى قرار تعيينه.
"العتيبي" مديرًا عامًّا للأحوال المدنية بالقصيم
قرّر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تعيين مطلق العتيبي مديرًا عامًّا للأحوال المدنية في القصيم.
وتدرّج "العتيبي" بالعمل الإداري وتنقّل في أكثر من قطاع للداخلية حتى قرار تعيينه.
اعلان
"العتيبي" مديرًا عامًّا للأحوال المدنية بالقصيمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-08
قرّر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تعيين مطلق العتيبي مديرًا عامًّا للأحوال المدنية في القصيم.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
05:15 PM
"العتيبي" مديرًا عامًّا للأحوال المدنية بالقصيم
قرّر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تعيين مطلق العتيبي مديرًا عامًّا للأحوال المدنية في القصيم.
وتدرّج "العتيبي" بالعمل الإداري وتنقّل في أكثر من قطاع للداخلية حتى قرار تعيينه.
اعلان
53.8 مليار
31 يوليو
34,759
10 مليارات ..
17 يوليو
32,593
200 مليون
26 ديسمبر
27,658
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
36,344
الفِكر في ملف الإسكان
يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!
محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!
بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية
محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!
عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!
عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء
خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين
ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له
يحيى فقيهي