قرّر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تعيين مطلق العتيبي مديرًا عامًّا للأحوال المدنية في القصيم. وتدرّج "العتيبي" بالعمل الإداري وتنقّل في أكثر من قطاع للداخلية حتى قرار تعيينه.

"العتيبي" مديرًا عامًّا للأحوال المدنية بالقصيم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-08 قرّر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تعيين مطلق العتيبي مديرًا عامًّا للأحوال المدنية في القصيم.



وتدرّج "العتيبي" بالعمل الإداري وتنقّل في أكثر من قطاع للداخلية حتى قرار تعيينه.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 05:15 PM

"العتيبي" مديرًا عامًّا للأحوال المدنية بالقصيم





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قرّر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تعيين مطلق العتيبي مديرًا عامًّا للأحوال المدنية في القصيم.



وتدرّج "العتيبي" بالعمل الإداري وتنقّل في أكثر من قطاع للداخلية حتى قرار تعيينه.