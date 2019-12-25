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الوحدة يجدد عقد وليد باخشوين لثلاث مواسم

أعلنت إدارة نادي الوحدة تجديد عقد متوسط ميدان الفريق الكروي الأول وليد باخشوين لمدة ثلاث سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.


وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" عبر تغريدة قال فيها : "جددت إدارة نادي الوحدة برئاسة الأستاذ سلطان أزهر رئيس مجلس الإدارة اليوم، عقد لاعب الفريق الأول، وليد باخشوين لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بحضور المهندس توفيق تونسي المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

وكان باخشوين انتقل إلى فرسان مكة مطلع الموسم الماضي، وقدم مستويات لافتة عاد على إثرها إلى تمثيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في فترات متفاوتة.

وليد باخشوين الوحدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوحدة يجدد عقد وليد باخشوين لثلاث مواسم
سبق

أعلنت إدارة نادي الوحدة تجديد عقد متوسط ميدان الفريق الكروي الأول وليد باخشوين لمدة ثلاث سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.


وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" عبر تغريدة قال فيها : "جددت إدارة نادي الوحدة برئاسة الأستاذ سلطان أزهر رئيس مجلس الإدارة اليوم، عقد لاعب الفريق الأول، وليد باخشوين لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بحضور المهندس توفيق تونسي المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

وكان باخشوين انتقل إلى فرسان مكة مطلع الموسم الماضي، وقدم مستويات لافتة عاد على إثرها إلى تمثيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في فترات متفاوتة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:03 AM

الوحدة يجدد عقد وليد باخشوين لثلاث مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الوحدة تجديد عقد متوسط ميدان الفريق الكروي الأول وليد باخشوين لمدة ثلاث سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.


وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" عبر تغريدة قال فيها : "جددت إدارة نادي الوحدة برئاسة الأستاذ سلطان أزهر رئيس مجلس الإدارة اليوم، عقد لاعب الفريق الأول، وليد باخشوين لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بحضور المهندس توفيق تونسي المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

وكان باخشوين انتقل إلى فرسان مكة مطلع الموسم الماضي، وقدم مستويات لافتة عاد على إثرها إلى تمثيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في فترات متفاوتة.

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