النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق بوابات القبول الموحد للجامعات الحكومية بالرياض.. غداً للطلاب والثلاثاء للطالبات

سيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة الخميس المقبل

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد غلق بوابة القبول، وإعلان النتائج.

وحدد موعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطلاب يوم الإثنين 29 / 11 / 1441هـ، الساعة (12) ظهراً، وموعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطالبات يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441 هـ، الساعة (12) ظهراً.

وسيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول، وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وحددت اللجنة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ، موعدا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب، والفرز النهائي للطالبات يوم الاثنين 6 / 12 / 1441 هـ، الساعة (12) ظهراً.

ودعت اللجنة الإشرافية الطلاب والطالبات المقبولين، إلى المبادرة بتأكيد القبول من خلال الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

وبينت اللجنة أنه سيجرى فرز أخير للطلاب فقط، تعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ، ويمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة لكل تخصص.

الجامعات الحكومية والكليات التقنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق بوابات القبول الموحد للجامعات الحكومية بالرياض.. غداً للطلاب والثلاثاء للطالبات
سبق

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد غلق بوابة القبول، وإعلان النتائج.

وحدد موعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطلاب يوم الإثنين 29 / 11 / 1441هـ، الساعة (12) ظهراً، وموعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطالبات يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441 هـ، الساعة (12) ظهراً.

وسيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول، وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وحددت اللجنة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ، موعدا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب، والفرز النهائي للطالبات يوم الاثنين 6 / 12 / 1441 هـ، الساعة (12) ظهراً.

ودعت اللجنة الإشرافية الطلاب والطالبات المقبولين، إلى المبادرة بتأكيد القبول من خلال الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

وبينت اللجنة أنه سيجرى فرز أخير للطلاب فقط، تعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ، ويمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة لكل تخصص.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:47 PM

إغلاق بوابات القبول الموحد للجامعات الحكومية بالرياض.. غداً للطلاب والثلاثاء للطالبات

سيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة الخميس المقبل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
544

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد غلق بوابة القبول، وإعلان النتائج.

وحدد موعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطلاب يوم الإثنين 29 / 11 / 1441هـ، الساعة (12) ظهراً، وموعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطالبات يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441 هـ، الساعة (12) ظهراً.

وسيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول، وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وحددت اللجنة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ، موعدا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب، والفرز النهائي للطالبات يوم الاثنين 6 / 12 / 1441 هـ، الساعة (12) ظهراً.

ودعت اللجنة الإشرافية الطلاب والطالبات المقبولين، إلى المبادرة بتأكيد القبول من خلال الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

وبينت اللجنة أنه سيجرى فرز أخير للطلاب فقط، تعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ، ويمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة لكل تخصص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,886
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,984
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,151

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة