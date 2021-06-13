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جامعة شقراء تقيم عدة دورات افتراضية متخصصة خلال إجازة الصيف

شملت اللغتين الإنجليزية والفرنسية وتطبيقات الجوال والسكرتارية ولجميع الفئات

أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع كليات وعمادات الجامعة، تقديم عدد من الدورات التدريبية الافتراضية خلال الإجازة الصيفية لجميع فئات المجتمع (رجال ونساء).

وسينفذ الدورات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة، وتستهدف أفراد المجتمع كافة، مع منح المستفيدين شهادات حضور معتمدة من العمادة، وذلك من منطلق حرصها الدائم على السعي للرقي بالمجتمعات المحلية وتنميتها، استغلالاً منها للوسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية.

ويشتمل البرنامج التدريبي للجامعة على عدة دورات متنوعة برسوم رمزية من أهمها: دورة تدريبية في "تعلم قواعد اللغة بهدف التخاطب"، ودورة في "اللغة الإنجليزية لطلاب التخصصات الطبية بالجامعات"، وكذلك دورة في "برمجة تطبيقات الجوال باستعمال إطار الفلاتر ولغة البرمجة "الدارت"

إضافة إلى ذلك يتضمن البرنامج دورة تدريبية في "اللغة الإنجليزية التأسيسية"، كما يشتمل البرنامج على دورة بعنوان "خطوتي الأولى في اللغة الفرنسية"، ودورة "في السكرتارية"، إضافة إلى دورة في "أساسيات الترجمة للمبتدئين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة شقراء تقيم عدة دورات افتراضية متخصصة خلال إجازة الصيف
سبق

أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع كليات وعمادات الجامعة، تقديم عدد من الدورات التدريبية الافتراضية خلال الإجازة الصيفية لجميع فئات المجتمع (رجال ونساء).

وسينفذ الدورات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة، وتستهدف أفراد المجتمع كافة، مع منح المستفيدين شهادات حضور معتمدة من العمادة، وذلك من منطلق حرصها الدائم على السعي للرقي بالمجتمعات المحلية وتنميتها، استغلالاً منها للوسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية.

ويشتمل البرنامج التدريبي للجامعة على عدة دورات متنوعة برسوم رمزية من أهمها: دورة تدريبية في "تعلم قواعد اللغة بهدف التخاطب"، ودورة في "اللغة الإنجليزية لطلاب التخصصات الطبية بالجامعات"، وكذلك دورة في "برمجة تطبيقات الجوال باستعمال إطار الفلاتر ولغة البرمجة "الدارت"

إضافة إلى ذلك يتضمن البرنامج دورة تدريبية في "اللغة الإنجليزية التأسيسية"، كما يشتمل البرنامج على دورة بعنوان "خطوتي الأولى في اللغة الفرنسية"، ودورة "في السكرتارية"، إضافة إلى دورة في "أساسيات الترجمة للمبتدئين".

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
04:05 PM

جامعة شقراء تقيم عدة دورات افتراضية متخصصة خلال إجازة الصيف

شملت اللغتين الإنجليزية والفرنسية وتطبيقات الجوال والسكرتارية ولجميع الفئات

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فلاح الجوفان - شقراء
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أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع كليات وعمادات الجامعة، تقديم عدد من الدورات التدريبية الافتراضية خلال الإجازة الصيفية لجميع فئات المجتمع (رجال ونساء).

وسينفذ الدورات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة، وتستهدف أفراد المجتمع كافة، مع منح المستفيدين شهادات حضور معتمدة من العمادة، وذلك من منطلق حرصها الدائم على السعي للرقي بالمجتمعات المحلية وتنميتها، استغلالاً منها للوسائل التقنية الحديثة ومنصات التواصل للقيام برسالتها التعليمية، وواجباتها الوطنية.

ويشتمل البرنامج التدريبي للجامعة على عدة دورات متنوعة برسوم رمزية من أهمها: دورة تدريبية في "تعلم قواعد اللغة بهدف التخاطب"، ودورة في "اللغة الإنجليزية لطلاب التخصصات الطبية بالجامعات"، وكذلك دورة في "برمجة تطبيقات الجوال باستعمال إطار الفلاتر ولغة البرمجة "الدارت"

إضافة إلى ذلك يتضمن البرنامج دورة تدريبية في "اللغة الإنجليزية التأسيسية"، كما يشتمل البرنامج على دورة بعنوان "خطوتي الأولى في اللغة الفرنسية"، ودورة "في السكرتارية"، إضافة إلى دورة في "أساسيات الترجمة للمبتدئين".

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