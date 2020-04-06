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تعرَّف على "العلاج العظيم" لكورونا الذي وصفه "ترامب" للأمريكيين

أعلن توفير 29 مليون جرعة منه.. وحثّ مواطنيه على تناوله

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ اليوم، عقار كلوروكوين المعروف مسبقاً، بأنه علاج عظيم لفيروس كورونا المستجد، وحثّ مواطنيه على تناوله، لكن بعد استشارة الطبيب المختص قبل ذلك.

وجدّد ترامب؛ مطالبته الشعب الأمريكي بالحفاظ على التباعد المجتمعي والبقاء في المنازل.

وقال إن عقار كلوروكوين سيكون عقاراً عظيماً لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب؛ أن هناك 182 دولة حول العالم تعاني هجمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي شراء الولايات المتحدة كميات كبيرة من عقار هيدروكسي كلوروكوين، الذي تقرر استخدامه في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبشّر ترامب مواطنيه خلال مؤتمر الأزمة اليومي، قائلاً: "وفّرنا 29 مليون جرعة من عقار كلوروكوين لعلاج فيروس كورونا بأسعار معقولة".

واعتبر ترامب؛ خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، أن كلوروكوين سيكون علاجاً عظيماً في مواجهة كورونا؛ مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من هذا العقار.

وتابع: "عقار هيدروكسي كلوروكوين قد يعالج فيروس كورونا وقد لا يفعل، ولا أروّجه تجارياً.. إذا نجح الأمر فسيكون من العار إذا لم نقم بذلك مبكراً.. نأمل أن ينجح ذلك".

وأوضح، أن بلاده تعمل مع بعض الدول الصديقة لتجربة جدوى بعض اللقاحات في المواجهة مع فيروس كورونا.

وشدد ترامب؛ "ليست لدينا رفاهية الانتظار لسنوات لإجراء تجارب على عقاقير مضادة لفيروس كورونا".

وفيما شدد على أن الولايات المتحدة ستشهد ذروة تفشي فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، أكّد أن "أحدث البيانات تشير إلى أن ما توقعته إدارته بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا، ربما كان على أقصى تقدير".

وكان الرئيس الأمريكي، قد قال نهاية الشهر الماضي، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان عصيبين على الشعب الأمريكي، وإن الوفيات قد تتخطى 200 ألف وفاة على أقل تقدير.

فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب

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تعرَّف على "العلاج العظيم" لكورونا الذي وصفه "ترامب" للأمريكيين
سبق

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ اليوم، عقار كلوروكوين المعروف مسبقاً، بأنه علاج عظيم لفيروس كورونا المستجد، وحثّ مواطنيه على تناوله، لكن بعد استشارة الطبيب المختص قبل ذلك.

وجدّد ترامب؛ مطالبته الشعب الأمريكي بالحفاظ على التباعد المجتمعي والبقاء في المنازل.

وقال إن عقار كلوروكوين سيكون عقاراً عظيماً لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب؛ أن هناك 182 دولة حول العالم تعاني هجمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي شراء الولايات المتحدة كميات كبيرة من عقار هيدروكسي كلوروكوين، الذي تقرر استخدامه في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبشّر ترامب مواطنيه خلال مؤتمر الأزمة اليومي، قائلاً: "وفّرنا 29 مليون جرعة من عقار كلوروكوين لعلاج فيروس كورونا بأسعار معقولة".

واعتبر ترامب؛ خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، أن كلوروكوين سيكون علاجاً عظيماً في مواجهة كورونا؛ مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من هذا العقار.

وتابع: "عقار هيدروكسي كلوروكوين قد يعالج فيروس كورونا وقد لا يفعل، ولا أروّجه تجارياً.. إذا نجح الأمر فسيكون من العار إذا لم نقم بذلك مبكراً.. نأمل أن ينجح ذلك".

وأوضح، أن بلاده تعمل مع بعض الدول الصديقة لتجربة جدوى بعض اللقاحات في المواجهة مع فيروس كورونا.

وشدد ترامب؛ "ليست لدينا رفاهية الانتظار لسنوات لإجراء تجارب على عقاقير مضادة لفيروس كورونا".

وفيما شدد على أن الولايات المتحدة ستشهد ذروة تفشي فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، أكّد أن "أحدث البيانات تشير إلى أن ما توقعته إدارته بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا، ربما كان على أقصى تقدير".

وكان الرئيس الأمريكي، قد قال نهاية الشهر الماضي، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان عصيبين على الشعب الأمريكي، وإن الوفيات قد تتخطى 200 ألف وفاة على أقل تقدير.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:37 AM

تعرَّف على "العلاج العظيم" لكورونا الذي وصفه "ترامب" للأمريكيين

أعلن توفير 29 مليون جرعة منه.. وحثّ مواطنيه على تناوله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ اليوم، عقار كلوروكوين المعروف مسبقاً، بأنه علاج عظيم لفيروس كورونا المستجد، وحثّ مواطنيه على تناوله، لكن بعد استشارة الطبيب المختص قبل ذلك.

وجدّد ترامب؛ مطالبته الشعب الأمريكي بالحفاظ على التباعد المجتمعي والبقاء في المنازل.

وقال إن عقار كلوروكوين سيكون عقاراً عظيماً لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب؛ أن هناك 182 دولة حول العالم تعاني هجمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي شراء الولايات المتحدة كميات كبيرة من عقار هيدروكسي كلوروكوين، الذي تقرر استخدامه في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبشّر ترامب مواطنيه خلال مؤتمر الأزمة اليومي، قائلاً: "وفّرنا 29 مليون جرعة من عقار كلوروكوين لعلاج فيروس كورونا بأسعار معقولة".

واعتبر ترامب؛ خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، أن كلوروكوين سيكون علاجاً عظيماً في مواجهة كورونا؛ مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من هذا العقار.

وتابع: "عقار هيدروكسي كلوروكوين قد يعالج فيروس كورونا وقد لا يفعل، ولا أروّجه تجارياً.. إذا نجح الأمر فسيكون من العار إذا لم نقم بذلك مبكراً.. نأمل أن ينجح ذلك".

وأوضح، أن بلاده تعمل مع بعض الدول الصديقة لتجربة جدوى بعض اللقاحات في المواجهة مع فيروس كورونا.

وشدد ترامب؛ "ليست لدينا رفاهية الانتظار لسنوات لإجراء تجارب على عقاقير مضادة لفيروس كورونا".

وفيما شدد على أن الولايات المتحدة ستشهد ذروة تفشي فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، أكّد أن "أحدث البيانات تشير إلى أن ما توقعته إدارته بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا، ربما كان على أقصى تقدير".

وكان الرئيس الأمريكي، قد قال نهاية الشهر الماضي، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان عصيبين على الشعب الأمريكي، وإن الوفيات قد تتخطى 200 ألف وفاة على أقل تقدير.

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