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"سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند  7631.02 نقطة"  يغلق منخفضاً عند  7631.02 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 64.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 7631.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات سيسكو، والبحري، والمصافي، وأسمنت اليمامة، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، والباحة، وباتك، والأبحاث والتسويق، وأسمنت السعودية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.38% و 5.09%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والبحري، وكيان السعودية، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم البحري، والراجحي، والإنماء، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 34.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3489.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.

سوق الأسهم

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند  7631.02 نقطة"  يغلق منخفضاً عند  7631.02 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 64.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 7631.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات سيسكو، والبحري، والمصافي، وأسمنت اليمامة، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، والباحة، وباتك، والأبحاث والتسويق، وأسمنت السعودية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.38% و 5.09%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والبحري، وكيان السعودية، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم البحري، والراجحي، والإنماء، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 34.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3489.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
04:09 PM

"سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند  7631.02 نقطة"  يغلق منخفضاً عند  7631.02 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 64.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 7631.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات سيسكو، والبحري، والمصافي، وأسمنت اليمامة، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، والباحة، وباتك، والأبحاث والتسويق، وأسمنت السعودية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.38% و 5.09%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والبحري، وكيان السعودية، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم البحري، والراجحي، والإنماء، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 34.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3489.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.

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53.8 مليار

31 يوليو
35,016
10 مليارات ..

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