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أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين

أكّد أهمية تطوير التواصل المباشر مع المواطن والمقيم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري، ومحافظ المزاحمية المكلف سعود بن معمر.

وأكّد الأمير فيصل بن بندر أهمية الارتقاء والتطوير بالعمل، والتواصل المباشر مع المواطن والمقيم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محافظات المنطقة.

من جهتهما أعرب "السديري" و"ابن معمر"، عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض؛ على الثقة الغالية، مؤكدين أهمية المسؤولية وشرف التكليف.

أمير الرياض محافظ الدوادمي محافظ المزاحمية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري، ومحافظ المزاحمية المكلف سعود بن معمر.

وأكّد الأمير فيصل بن بندر أهمية الارتقاء والتطوير بالعمل، والتواصل المباشر مع المواطن والمقيم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محافظات المنطقة.

من جهتهما أعرب "السديري" و"ابن معمر"، عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض؛ على الثقة الغالية، مؤكدين أهمية المسؤولية وشرف التكليف.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
06:27 PM

أمير الرياض يستقبل محافظَي الدوادمي والمزاحمية المكلفين

أكّد أهمية تطوير التواصل المباشر مع المواطن والمقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري، ومحافظ المزاحمية المكلف سعود بن معمر.

وأكّد الأمير فيصل بن بندر أهمية الارتقاء والتطوير بالعمل، والتواصل المباشر مع المواطن والمقيم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في محافظات المنطقة.

من جهتهما أعرب "السديري" و"ابن معمر"، عن شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة الرياض؛ على الثقة الغالية، مؤكدين أهمية المسؤولية وشرف التكليف.

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