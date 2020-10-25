النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام

قالت: تشمل مناطق عدة.. سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.

وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.

وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام
سبق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.

وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.

وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
12:11 PM

"الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام

قالت: تشمل مناطق عدة.. سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,558

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.

وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.

وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,662
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,421
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,679

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة