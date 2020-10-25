"الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام
قالت: تشمل مناطق عدة.. سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.
وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.
وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.
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"الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-25
كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.
وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.
وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
12:11 PM
"الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام
قالت: تشمل مناطق عدة.. سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.
وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.
وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.