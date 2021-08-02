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"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني

إصابة 232 عنصرًا من الحركة

قُتل 455 من مسلحي حركة طالبان، بنيران الجيش الأفغاني خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم (الاثنين).

وأوضحت الوزارة أن المواجهات مع عناصر الحركة أسفرت أيضاً عن إصابة 232 عنصراً، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ومنذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، اتسعت حدة المواجهات بين الجيش الأفغاني ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني
سبق

قُتل 455 من مسلحي حركة طالبان، بنيران الجيش الأفغاني خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم (الاثنين).

وأوضحت الوزارة أن المواجهات مع عناصر الحركة أسفرت أيضاً عن إصابة 232 عنصراً، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ومنذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، اتسعت حدة المواجهات بين الجيش الأفغاني ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
02:59 PM

خلال يوم .. "طالبان" تفقد 455 من مقاتليها في مواجهات مع الجيش الأفغاني

إصابة 232 عنصرًا من الحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 455 من مسلحي حركة طالبان، بنيران الجيش الأفغاني خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم (الاثنين).

وأوضحت الوزارة أن المواجهات مع عناصر الحركة أسفرت أيضاً عن إصابة 232 عنصراً، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ومنذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، اتسعت حدة المواجهات بين الجيش الأفغاني ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.

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