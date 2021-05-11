الفلكي الثقفي لـ "سبق": القمر يغرب قبل الشمس اليوم.. والعيد الخميس

قال: على الراصدين دون الفلكيين عدم الاشتباه في كوكب الزهرة أثناء التحرّي

أوضح خبير رصد الأهلة بمرصد الشمس الفلكي بالمجاردة في ثقيف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الفلكي محمد بن ردة الثقفي؛ أنه حسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر والمتوافقة مع تقويم أم القرى -بعد إرادة الله سبحانه وتعالى-، فإنها تشير إلى أن القمر سوف يغرب قبل الشمس مساء اليوم الثلاثاء، مع ملاحظة أن كوكب الزُهرة سوف يغرب بعد غروب الشمس بدقائق، وهو كوكب عاكس لإضاءة الشمس، وقد يظن الراصدون دون الفلكيين أنه الهلال والاشتباه في هذا الكوكب.

وأكّد في تصريحٍ لـ "سبق"، أن عدة رمضان لهذا العام متمّمة ثلاثين يوما، ووفقاً للمعطيات الفلكية، فإن غداً الأربعاء هو المتمّم لشهر رمضان ثلاثين يوماً، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبيّن الفلكي "الثقفي"؛ أن ولادة هلال شهر شوال سوف تتم -بإذن الله- عند الساعة العاشرة مساءً هذا اليوم الثلاثاء، وتتضح رؤيته بعد غروب شمس يوم الأربعاء المتمّم لشهر رمضان، مختتماً حديثه برفع التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- وللشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية.