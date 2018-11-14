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"حافظ" لـ"سبق": خلال أسبوع سيتم وضع المطبات على طرق رجال ألمع

أكد أن البلدية لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالطرق وتلمس احتياجاتها

تعتزم بلدية محافظة رجال ألمع وضع مطبات على الطريق المؤدي للقرية التراثية برجال ألمع وكذلك باقي طرق المحافظة بسبب السرعة المتهورة التي أصبحت موجودة على الطرق مما عرض حياة كثيرٍ من المسافرين والأهالي للخطر.

من جهة أخرى، أكد رئيس البلدية الأستاذ "سعيد بن علي حافظ" لـ"سبق" أن هذه المطبات لها أهمية كبيرة، حيث إنها تُسهم في التخفيف من حدة سرعة المركبات وكذلك التقليل من الحوادث المرورية التي تكون سببًا في إزهاق كثير من الأرواح ووقوع العديد من المصابين.

وأضاف "حافظ" أنه تم تكليف المقاول للقيام بهذا العمل في مدة أقصاها أسبوع واحد وذلك وفق مواصفات عالية الجودة، مؤكدًا أن البلدية لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالطرق وتلمس احتياجاتها، داعيًا جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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"حافظ" لـ"سبق": خلال أسبوع سيتم وضع المطبات على طرق رجال ألمع
سبق

تعتزم بلدية محافظة رجال ألمع وضع مطبات على الطريق المؤدي للقرية التراثية برجال ألمع وكذلك باقي طرق المحافظة بسبب السرعة المتهورة التي أصبحت موجودة على الطرق مما عرض حياة كثيرٍ من المسافرين والأهالي للخطر.

من جهة أخرى، أكد رئيس البلدية الأستاذ "سعيد بن علي حافظ" لـ"سبق" أن هذه المطبات لها أهمية كبيرة، حيث إنها تُسهم في التخفيف من حدة سرعة المركبات وكذلك التقليل من الحوادث المرورية التي تكون سببًا في إزهاق كثير من الأرواح ووقوع العديد من المصابين.

وأضاف "حافظ" أنه تم تكليف المقاول للقيام بهذا العمل في مدة أقصاها أسبوع واحد وذلك وفق مواصفات عالية الجودة، مؤكدًا أن البلدية لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالطرق وتلمس احتياجاتها، داعيًا جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:50 PM

"حافظ" لـ"سبق": خلال أسبوع سيتم وضع المطبات على طرق رجال ألمع

أكد أن البلدية لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالطرق وتلمس احتياجاتها

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رائد القرفي - رجال ألمع
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تعتزم بلدية محافظة رجال ألمع وضع مطبات على الطريق المؤدي للقرية التراثية برجال ألمع وكذلك باقي طرق المحافظة بسبب السرعة المتهورة التي أصبحت موجودة على الطرق مما عرض حياة كثيرٍ من المسافرين والأهالي للخطر.

من جهة أخرى، أكد رئيس البلدية الأستاذ "سعيد بن علي حافظ" لـ"سبق" أن هذه المطبات لها أهمية كبيرة، حيث إنها تُسهم في التخفيف من حدة سرعة المركبات وكذلك التقليل من الحوادث المرورية التي تكون سببًا في إزهاق كثير من الأرواح ووقوع العديد من المصابين.

وأضاف "حافظ" أنه تم تكليف المقاول للقيام بهذا العمل في مدة أقصاها أسبوع واحد وذلك وفق مواصفات عالية الجودة، مؤكدًا أن البلدية لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالطرق وتلمس احتياجاتها، داعيًا جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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