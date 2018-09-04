النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في ثاني انهيار خلال 24 ساعة.. الريال الإيراني يواصل السقوط

عرض الدولار الواحد بـ138 ألفًا

هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية اليوم (الثلاثاء)، في ثاني انهيار خلال 24 ساعة، وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

ونقلت "رويترز" عن موقع "بونباست.كوم" الذي يرصد السوق غير الرسمية، أنه جرى عرض الدولار للبيع بسعر يصل إلى 138 ألف ريال.

وكان الريال سجل مستوى قياسيًا منخفضًا أمس الاثنين عندما بلغ سعر صرفه نحو 128 ألف ريال للدولار، بحسب الموقع.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
في ثاني انهيار خلال 24 ساعة.. الريال الإيراني يواصل السقوط
سبق

هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية اليوم (الثلاثاء)، في ثاني انهيار خلال 24 ساعة، وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

ونقلت "رويترز" عن موقع "بونباست.كوم" الذي يرصد السوق غير الرسمية، أنه جرى عرض الدولار للبيع بسعر يصل إلى 138 ألف ريال.

وكان الريال سجل مستوى قياسيًا منخفضًا أمس الاثنين عندما بلغ سعر صرفه نحو 128 ألف ريال للدولار، بحسب الموقع.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
06:49 PM

في ثاني انهيار خلال 24 ساعة.. الريال الإيراني يواصل السقوط

عرض الدولار الواحد بـ138 ألفًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,422

هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية اليوم (الثلاثاء)، في ثاني انهيار خلال 24 ساعة، وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

ونقلت "رويترز" عن موقع "بونباست.كوم" الذي يرصد السوق غير الرسمية، أنه جرى عرض الدولار للبيع بسعر يصل إلى 138 ألف ريال.

وكان الريال سجل مستوى قياسيًا منخفضًا أمس الاثنين عندما بلغ سعر صرفه نحو 128 ألف ريال للدولار، بحسب الموقع.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة