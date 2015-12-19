النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الندوة العالمية" تشيد بجهود المملكة في نشر اللغة العربية

بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بجهود المملكة العربية السعودية في العناية باللغة العربية ونشرها وتوفير وسائل تعليمها للارتقاء بها على الوجه الأمثل.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر كل عام.

وأشارت إلى أن تلك الجهود بداية من دعمها للمراكز والأقسام المتخصصة في معظم الجامعات السعودية والعالمية، إضافة إلى ما تحتضنها أرضها المباركة من الكليات والمعاهد التي تستقبل آلاف الراغبين في تعلم اللغة العربية، ودعمها للمؤتمرات والندوات التي تدعو إلى إحيائها وإتاحة الفرصة للدارسين والباحثين وإقامة المشروعات التطويرية لإتقانها.

وتولي الندوة العالمية انطلاقًا من هذا التوجه الكريم اهتمامها الحثيث باللغة العربية عبر مكاتبها المنتشرة حول العالم، وتعاونها مع الجمعيات والجهات الرسمية في إقامة الدورات وورش العمل والمبادرات النوعية الداعمة لأقسام اللغة العربية في الجامعات العالمية بالمكتبات العربية وأجهزة الحاسوب التي تؤهل الطلاب وتساعد الباحثين في تحصيل أفضل نتائج التعلم.

وفي هذا الصدد، تقدم الندوة سنوياً سلسلة من الدورات التدريبية المهمة للدبلوماسيين من مختلف سفارات العالم بمقرها في الرياض لتعلم اللغة العربية والنطق بها.

كما نظمت الندوة العديد من برامج تأهيل معلمي ومعلمات اللغة العربية في العديد من الدول وإكسابهم أفضل المهارات والطرق الاحترافية لتدريسها وامتلاك العلم النظري والتطبيقي لتعليم الناشئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الندوة العالمية" تشيد بجهود المملكة في نشر اللغة العربية
سبق

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بجهود المملكة العربية السعودية في العناية باللغة العربية ونشرها وتوفير وسائل تعليمها للارتقاء بها على الوجه الأمثل.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر كل عام.

وأشارت إلى أن تلك الجهود بداية من دعمها للمراكز والأقسام المتخصصة في معظم الجامعات السعودية والعالمية، إضافة إلى ما تحتضنها أرضها المباركة من الكليات والمعاهد التي تستقبل آلاف الراغبين في تعلم اللغة العربية، ودعمها للمؤتمرات والندوات التي تدعو إلى إحيائها وإتاحة الفرصة للدارسين والباحثين وإقامة المشروعات التطويرية لإتقانها.

وتولي الندوة العالمية انطلاقًا من هذا التوجه الكريم اهتمامها الحثيث باللغة العربية عبر مكاتبها المنتشرة حول العالم، وتعاونها مع الجمعيات والجهات الرسمية في إقامة الدورات وورش العمل والمبادرات النوعية الداعمة لأقسام اللغة العربية في الجامعات العالمية بالمكتبات العربية وأجهزة الحاسوب التي تؤهل الطلاب وتساعد الباحثين في تحصيل أفضل نتائج التعلم.

وفي هذا الصدد، تقدم الندوة سنوياً سلسلة من الدورات التدريبية المهمة للدبلوماسيين من مختلف سفارات العالم بمقرها في الرياض لتعلم اللغة العربية والنطق بها.

كما نظمت الندوة العديد من برامج تأهيل معلمي ومعلمات اللغة العربية في العديد من الدول وإكسابهم أفضل المهارات والطرق الاحترافية لتدريسها وامتلاك العلم النظري والتطبيقي لتعليم الناشئة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
06:54 PM

"الندوة العالمية" تشيد بجهود المملكة في نشر اللغة العربية

بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
159

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بجهود المملكة العربية السعودية في العناية باللغة العربية ونشرها وتوفير وسائل تعليمها للارتقاء بها على الوجه الأمثل.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر كل عام.

وأشارت إلى أن تلك الجهود بداية من دعمها للمراكز والأقسام المتخصصة في معظم الجامعات السعودية والعالمية، إضافة إلى ما تحتضنها أرضها المباركة من الكليات والمعاهد التي تستقبل آلاف الراغبين في تعلم اللغة العربية، ودعمها للمؤتمرات والندوات التي تدعو إلى إحيائها وإتاحة الفرصة للدارسين والباحثين وإقامة المشروعات التطويرية لإتقانها.

وتولي الندوة العالمية انطلاقًا من هذا التوجه الكريم اهتمامها الحثيث باللغة العربية عبر مكاتبها المنتشرة حول العالم، وتعاونها مع الجمعيات والجهات الرسمية في إقامة الدورات وورش العمل والمبادرات النوعية الداعمة لأقسام اللغة العربية في الجامعات العالمية بالمكتبات العربية وأجهزة الحاسوب التي تؤهل الطلاب وتساعد الباحثين في تحصيل أفضل نتائج التعلم.

وفي هذا الصدد، تقدم الندوة سنوياً سلسلة من الدورات التدريبية المهمة للدبلوماسيين من مختلف سفارات العالم بمقرها في الرياض لتعلم اللغة العربية والنطق بها.

كما نظمت الندوة العديد من برامج تأهيل معلمي ومعلمات اللغة العربية في العديد من الدول وإكسابهم أفضل المهارات والطرق الاحترافية لتدريسها وامتلاك العلم النظري والتطبيقي لتعليم الناشئة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,512
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة